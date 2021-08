“Schifoso, figlio di putt***”. Deddy travolto dagli insulti, cosa è successo: “Curatevi”

Deddy finisce nel mirino degli haters. Il cantante di Torino, che è stato un grande protagonista dell’ultima edizione di Amici, torna al centro dell’attenzione: questa volta non per un suo brano o per il gossip che lo ha seguito per la relazione con Rosa Di Grazia (altra ballerina del talent). Ma perché è stato oggetto di una serie di insulti sui social. Instagram ha eliminato la storia di Deddy, però, perché contenente troppa cattiveria.

Infatti nella storia eliminata, Deddy ha pubblicato lo screen di una chat piena di insulti. Una persona lo ha insultato pesantemente e lo ha fatto anche a distanza di giorni. Non un messaggio casuale, ma una serie di insulti continui nel tempo. Come ha detto il cantante stesso è cattiveria di cui certa gente dovrebbe liberarsi.

Deddy è stato definito da questo hater prima “schifoso” poi “grande figlio di put…”. Non contento, dopo qualche giorno l’hater è tornato all’attacco, scrivendo stavolta intenzionalmente. L’utente in questo caso non ha risposto a una storia su Instagram di Deddy, ma è andato sul suo profilo per inviare i messaggi offensivi. Deddy ha dovuto leggere anche critiche alla sua musica. “Stonato come una campana”, “patetico e imbarazzante” sono una parte di insulti. Poi il gran finale, per modo di dire: “Spero che schiatti il prima possibile”.





Deddy ha nascosto il nickname della persona e ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha inserito tutti gli insulti di cui è stato oggetto. Il social ha eliminato la storia in questione, perché troppo piena di odio. Il cantante ha postato la chat invitando certa gente a curarsi la cattiveria e a essere più civili. Quando si è accorto che la sua storia era stata eliminata si è sfogato su Twitter così.

Instagram ha eliminato la mia storia perché troppo piena d’odio, questa è la dimostrazione di quanto certe persone facciano schifo , curatevi, che vi è successo in passato per essere così cattivi?

Io continuo con le persone che mi amano dritto per la mia strada, faccio musica !😘 August 27, 2021

Non è accettabile tutto ciò, non è possibile che un ragazzo debba andare a leggere queste cattiverie.. sto male per lui, perché esiste sta gente di merda? Deddy è da proteggere e basta. pic.twitter.com/2Ym6jVM3vI August 27, 2021

“Instagram ha eliminato la mia storia perché troppo piena d’odio, questa è la dimostrazione di quanto certe persone facciano schifo, curatevi, che vi è successo in passato per essere così cattivi? Io continuo con le persone che mi amano dritto per la mia strada, faccio musica!”. I fan si sono subito schierati dalla parte di Deddy il quale ha ribadito che, a prescindere dagli attacchi ricevuti, ha ben chiaro quale sia il suo percorso e l’obiettivo da raggiungere, con al fianco le persone giuste.