Una brutta notizia sconvolge a sorpresa l’estate 2023 dei vip. Una nota attrice ha deciso di rompere con il coniuge, nonostante fino a circa due mesi fa sembravano essere felicissimi. Erano state fatte anche delle dediche da lei in occasione del primo anniversario di nozze, ma poi tutto è cambiato repentinamente. Ad annunciare la rottura alcune persone vicine a Sophia Bush, che ha chiesto il divorzio a suo marito a poco più di un anno dal matrimonio.

Queste erano state le parole della donna per celebrare quella ricorrenza: “Oggi sono 365 giorni in cui ti chiami ‘marito. La migliore decisione della mia vita. Ci si sente ancora proprio così. Correre verso il futuro, sorridendo e ridendo, insieme. Ti amo, il mio preferito. Buon anniversario“. Eppure quella decisione non è stata l’ultima, visto che ora ne è arrivata un’altra più spiacevole. Sophia Bush ha ritenuto necessario il divorzio dal marito, col quale si conosceva da tantissimo tempo.

Sophia Bush ha chiesto il divorzio dal marito

Dunque, nessuno si sarebbe aspettato un epilogo così triste con Sophia Bush ormai vicinissima al divorzio dal marito, dopo la sua richiesta. A svelare tutto in esclusiva assoluta è stato il sito People, che ha riportato la seguente dichiarazione di una fonte vicina agli ormai ex coniugi: “Sophia e lui erano amici da 10 anni e si sono uniti durante il Covid attraverso il loro amore per il servizio alla comunità. Continuano a gestire insieme la loro organizzazione no profit e rimangono buoni amici”.

L’ormai ex marito dell’attrice Bush si chiama Grant Hughes ed è un imprenditore. La proposta di matrimonio avvenne due anni fa sul lago di Como, poi l’11 giugno del 2022 si erano celebrate le nozze. E ora c’è l’addio definitivo, anche se hanno ammesso di voler mantenere un rapporto di amicizia. Per lei questo era il secondo matrimonio, dopo quello con l’attore Chad Michael Murray, che era naufragato appena 5 mesi dopo il sì.

Sophia Bush, che il mese scorso ha festeggiato 41 anni, è famosa per essere Brooke Davis nella serie tv One Tree Hill ed Erin Lindsay in Chicago P.D. Il suo ultimo film cinematografico risale al 2018, Acts of Violence. In tv le ultime esperienze sono state nelle serie televisive Good Sam e Love, Victor.