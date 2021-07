“Tutto stravolto!”. Nuova vita per Dayane Mello, il cambio radicale è ufficiale: “Sono così felice”

Grossa novità per Dayane Mello. La sua vita sta cambiando in maniera repentina ed è stata lei stessa ad annunciare di avere l’intenzione di proseguire su questa nuova strada. Dopo il grande successo al ‘Grande Fratello Vip’, ma anche i momenti negativi causati dai decessi di suo fratello Lucas e di sua madre, sembra aver trovato un po’ di serenità e ora sta ottenendo anche dei successi professionali. E della brasiliana si è parlato ovviamente moltissimo anche del suo legame con Rosalinda Cannavò.

Qualche giorno fa ha postato sul social scatti e video insieme al cantante romano, a cui ha chiesto a Eros Ramazzotti se potesse consigliarle una didascalia per la foto da postare su Instagram e lui, con ironia, le ha risposo con una battuta: “Mi dai una percentuale?”. Non è finita qui perché oltre alle risate il cantante ha guadagnato anche un bel regalo da parte di Dayane Mello. Come poi mostra la seconda foto, Eros Ramazzotti ha una scatola in mano. Scatola che contiene in tutti i prodotti e cosmetici della linea beauty.

Dayane Mello crede fermamente nelle sue capacità manageriali e ha praticamente iniziato l’avventura di imprenditrice. Si è messa in proprio e farà di tutto per affermarsi in modo definitivo in questo campo così importante e delicato. Ha dunque creato una sua linea di prodotti e inevitabilmente i fan della sudamericana sono esplosi di gioia. Andiamo a scoprire insieme cosa ha lanciato ufficialmente e quali sono state le sue prime dichiarazioni, dopo aver cominciato questo suo nuovo lavoro.





Dayane Mello ha quindi lanciato ‘Dayane and you’, una linea di prodotti di bellezza. Queste le sue parole: “Ho iniziato questo progetto perché ho voluto concentrarmi su di me, su qualcosa che potevo creare, costruire, non sono solo una modella, non sono solo un influencer. Oggi mi butto a fare qualcosa di nuovo, come è stato il mio brand, sul packaging, sul colore, sulle fragranze ed è questo oggi estremamente stimolante, è questo quello che voglio fare, voglio creare e non voglio essere etichettata solo come modella”.

Un po’ di giorni fa Rosalinda Cannavò è nuovamente intervenuta replicando alle parole rilasciate da Dayane in merito al famoso e contestatissimo bacio, e ha aggiunto: “Rimango sempre più sconvolta del fatto che per l’ennesima volta ho cercato di tutelare le persone alle quali io voglio bene. E cosa ricevo? Frecciatina. Non ho bisogno di far parlare di me attraverso nessuno, anche perché non vivo di questo”.