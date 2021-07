“Stanno insieme, ora è sicuro”. Altro che single! Questa foto è la prova che tutti cercavano: dopo il GF Vip ha ritrovato l’amore

Estate tempo di spensieratezza. Ma anche di relax e mare, uscite di sera, ballate, divertimento. E, ovviamente, è anche tempo di gossip. Mentre Belen Rodriguez è ormai ‘in dirittura d’arrivo’, al nono mese manca pochissimo per dare alla luce Luna Marie, per Pippo Inzaghi e la sua Angela Robusti bisognerà attendere un po’ di più ma la notizia è certa. La vacanza in Turchia per Diletta Leotta e Can Yaman è l’ennesima conferma che i due fanno sul serio.

E poi c’è il flirt tra un ex della Leotta, ovvero Daniele Scardina, e Cristina Buccino. I due hanno trascorso una bella vacanza in Sicilia in coppia, se son rose fioriranno… E poi ci sono loro, una coppia del tutto inedita. Ne ha parlato qualche giorno fa “Chi”, il settimanale di Alfonso Signorini. Lei modella, appassionata, determinata, bellissima, l’abbiamo conosciuta meglio all’ultimo Grande Fratello Vip. Lui imprenditore, è di Caserta e proprio alla sua nuova fiamma ha regalato una vacanza da sogno su uno yacht.

Stiamo parlando, lo avrete capito, di Dayane Mello e Andrea Turino. La modella brasiliana si trova in questo momento sulla Costiera Amalfitana insieme ad un bel gruppo di amici. E tra una foto e l’altra ne è spuntata fuori una che conferma quanto avevamo visto poco tempo fa. C’è del tenero tra Dayane e Andrea. “Cerco un uomo che si prenda cura di me” aveva detto l’ex gieffina a Chi. Bene, dopo i baci e la gita sullo yacht i due sembrano davvero molto affiatati…





Con una foto postata sulle stories di Instagram Dayane Mello ha voluto dare un ‘buongiorno’ particolare, seguito da un emoticon con tanti cuoricini. Lei a cavalcioni su quello che a questo punto possiamo tranquillamente considerare il suo nuovo fidanzato. Dayane appare serena, gioiosa, felice accanto al suo uomo. Che sia quello giusto? Forse è presto per dirlo, ma di certo la vacanza da sogno sta proseguendo nel migliore dei modi.

In realtà Dayane Mello, dopo aver confessato a Chi di aver ritrovato il sorriso con Andrea Turino vicino, successivamente ha aggiunto di essere single. Forse, dopo tante ‘scottature’, non è il caso di correre, meglio andarci piano, in tutti i sensi. Comunque lo stato d’animo della modella brasiliana è ottimo. Lo confermano le tante foto e i video pubblicati mentre si trova in questo splendido resort con la figlia, tanti amici e il suo Andrea. “Grazie mille” scrive lei in una story, una frase che dice tutto.