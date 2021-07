Ultimamente Dayane Mello è rifinita ‘in pasto’ al gossip dopo uno shooting con l’amica del GF Vip Rosalinda Cannavò. E quando l’attrice oggi legata ad Andrea Zenga ha confessato di aver incontrato la modella brasiliana e di essere stata baciata da lei, come ai tempi del reality gli utenti si sono scatenati. E riempito di offese anche pesanti le due.

Da qui l’intervento tra le Storie di Instagram di Rosalinda per fare chiarezza, replicando per la prima volta alla polemica. “Non ho bisogno di far parlare di me attraverso nessuno, anche perché non vivo di questo, ma di affetto vero, che so di meritare. Ho fatto un reality e non posso pretendere che un giornalista non mi faccia una domanda. E una domanda rispondo con onestà, nel rispetto di chi mi segue”.

Dayane Mello incontra Eros Ramazzotti: il regalo

“Con questo chiudo l’argomento, promettendomi che impegnerò a circondarmi di persone che il bene lo dimostra con i fatti”, aveva concluso Rosalinda Cannavò nel suo sfogo socia. Tornando a Dayane Mello, nelle ultime ore ha avuto un altro incontro molto speciale: ha trascorso un po’ di tempo in compagnia di Eros Ramazzotti, come mostra lei stessa tra le Storie dove ha immortalato il momento.





Dayane Mello ha postato sul social scatti e video insieme al cantante romano, a cui ha chiesto a Eros Ramazzotti se potesse consigliarle una didascalia per la foto da postare su Instagram e lui, con ironia, le ha risposo con una battuta: “Mi dai una percentuale?”. Non è finita qui perché oltre alle risate il cantante ha guadagnato anche un bel regalo da parte di Dayane Mello.

L'incontro tra Dayane Mello ed Eros Ramazzotti. pic.twitter.com/3emYrxxlMO July 24, 2021

Come poi mostra la seconda foto della reunion, Eros Ramazzotti ha una scatola in mano. Scatola che contiene in tutti i prodotti e cosmetici della linea beauty lanciata dalla modella ed ex gieffina brasiliana di cui pare sia grande fan. A proposito di fan, questo incontro ha entusiasmato i più. Tutti molto felici di vederli insieme e che il cantante abbia apprezzato il regalo di Dayane Mello.