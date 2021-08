Dayane Mello non smette di sorprendere. Una delle grandi protagoniste della scorsa edizione del ‘Grande Fratello Vip’ si è un po’ messa alle spalle i momenti durissimi, legati a due gravi perdite, ovvero la morte del fratello Lucas e di sua madre. Adesso ha tempo finalmente di pensare a cose più positive e la grande novità riguarda la sua sfera sentimentale. Si era parlato di un nuovo fidanzato nelle scorse settimane, ma a quanto pare il nome uscito fuori non è decisamente quello giusto.

Si era vociferato di una conoscenza approfondita, sfociata in amore, con Andrea Turino. Nulla di tutto vero, almeno stando alle ultime indiscrezioni. La modella brasiliana non sarebbe single, ma non sarebbe legata a lui bensì ad un altro ragazzo. A riportare la bomba di gossip è il portale di gossip ‘Whoopsee’, che ha fatto nome e cognome della sua presunta nuova dolce metà. Tra l’altro, pare che abbiano un rapporto comunque di amicizia da diverso tempo e ora le cose si stanno facendo molto serie.

Secondo le ultime notizie trapelate in queste ore, la bellissima Dayane Mello sarebbe volata nella sua terra di origine, ovvero il Brasile, e si è incontrata con quest’uomo. E c’è molto di più, infatti attraverso alcune stories pubblicate su Instagram, ha mostrato il suo nuovo partner. In una di queste è scattato il bacio che non ha lasciato alcun dubbio sulla loro relazione sentimentale. La sudamericana è tornata a innamorarsi ed è pronta quindi a fiondarsi in una nuova importante storia amorosa.





Dayane Mello si è quindi legata ad un modello e il suo nome è Alexandre Cunha. Tra l’altro la brasiliana ha riempito di mi piace le foto del giovane. Alcuni hanno ipotizzato che ci sia solamente una grandissima amicizia e che quel bacio dato sulla bocca non significhi altro, ma tanti altri sono certi che invece si tratti del suo nuovo partner. Staremo a vedere se lo mostrerà ancora nelle prossime settimane e soprattutto se uscirà ufficialmente allo scoperto, presentandolo come suo fidanzato.

Già nei giorni scorsi l’umore di Dayane Mello era parso ottimo. Lo hanno confermato le tante foto e i video pubblicati e la notizia di una prossima partecipazione a La Fazenda, la versione brasiliana della nostra Fattoria, reality show andato in onda su Canale 5 dal 2004 al 2009. La trasmissione dovrebbe iniziare il prossimo 13 settembre, su Record Tv. A stretto giro di posta dovrebbe arrivare la sua ufficialità.