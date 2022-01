Finalmente torna il sereno per la modella. Dopo i gravi lutti e l’esperienza del ‘Grande Fratello Vip’ sembra aver trovato un momento di estrema serenità, che si è meritata tutto. I suoi fan sono felicissimi di vederla nuovamente felice in compagnia di un uomo, che pare proprio le abbia fatto perdere la testa. Già qualche mese fa, con una foto postata sulle stories aveva voluto dare un ‘buongiorno’ particolare, seguito da un emoticon con tanti cuoricini.



Lei a cavalcioni su quello che a questo punto possiamo tranquillamente considerare il suo nuovo fidanzato. Parliamo di Dayane Mello e di Andrea Turino, ormai sempre più inseparabili. Andrea Turino è un imprenditore di origini campane che vive appunto a Caserta. Qui lavora insieme a suo padre in un’azienda agricola. Adora tantissimo viaggiare, andare a mare, ha la passione per le barche e lavora anche come deejay. Conosce ed è molto amico con l’ex ‘Uomini e Donne’ Soleil Sorge.



Ora il suo cuore batte solamente per l’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’. E le cose sembrano che stiano andando molto bene. Whoopsee, in esclusiva assoluta, ha beccato il bacio tra Dayane Mello e Andrea Turino e ha pubblicato le foto su Instagram oggi pomeriggio. Pare che i due abbiano trascorso insieme il Capodanno in montagna, dove Dayane Mello era anche con la figlia Sofia e il fratello Juliano.







Dayane Mello avrebbe rifiutato la proposta di fidanzamento di Turino. Il motivo? Non sarebbe ancora pronta a impegnarsi e ad aprire nuovamente il suo cuore. Nei giorni scorsi Dayane aveva fatto parlare per alcune sue dichiarazioni su Rosalinda Cannavò. A chi le ha chiesto, quindi, se un giorno dovesse fare pace con Rosalinda lei ha risposto.



“Per adesso non è stata niente e non mi aspetto niente da questa persona. Anzi sono appena partita per il Brasile e lei è stata qui a fare spoiler di tutta la mia vita privata. Questo vuol dire essere amica, no credo di no”. Insomma, Dayane Mello ha le idee molto chiare,