“Mi ha presa e mi ha baciata”. Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, succede mesi dopo il GF Vip

Ricordiamo tutti la bellissima amicizia nata al GF Vip 5 tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Le due ragazze, blindate nella Casa – bunker di Cinecittà, per la prima volta per un periodo record nella storia dei GF di tutto il mondo, hanno fatto sognare tantissimi telespettatori.

Ma riavvolgiamo un attimo il nastro, perché ciò accadeva quando l’ingenua Rosy non era ancora stata colpita in petto dalla frecci di Cupido. Così Andrea Zenga inizia a far parte della sua vita, inizialmente all’interno del reality e in seguito nella vita vera. E ciò ci riporta ad oggi.

Le parole di Rosalinda Cannavò hanno lasciato di stucco tutti: “Poco tempo fa ho visto Dayane per uno shooting. C’è stato un momento in cui lei mi ha dato un bacio a stampo fortissimo, un po’ come succedeva al Grande Fratello Vip. Io mi sono irrigidita”. E il racconto continua.





“Voglio bene a Dayane, ma non voglio illudere nessuno. Non c’è alcuna storia, c’è solo una bella amicizia. Nient’altro… almeno da parte mia è così”. Il bacio di Dayane Mello non è piaciuto molto ad Andrea Zenga, che dal canto suo ha detto: “Sono stanco di ricevere messaggi con tono sempre negativo sulla mia fidanzata e sul fatto che il suo orientamento sessuale sarebbe diverso da quello che prova per me”.

E ancora: “Se fosse così, sarei felice per lei, ci mancherebbe, e mi farei da parte. Ma sono stupido”. Niente, Andrea Zenga con la sua solita gentilezza e nobiltà d’animo è riuscito a rispondere alla perfezione a tutte quelle malelingue che li perseguitano da mesi e mesi.