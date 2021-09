“Un sogno che si avvera”. Ora Dayane Mello può dirlo, la conferma dopo l’indiscrezione

La notizia era nell’aria da tempo, ma ora è stata la stessa Dayane Mello a confermare tutto su Instagram con un messaggio e un video. Un momento estremamente emozionante per la modella brasiliana, che si ritiene molto felice e soddisfatta di aver raggiunto un obiettivo del genere. Ha vissuto periodi tremendi, contraddistinti da dolore immenso a causa delle morti del fratello e della madre, ma adesso è pronta nuovamente a far parlare di sé per le sue qualità umane e professionali.

Nei giorni scorsi la sudamericana ha fatto un vero e proprio endorsement nei confronti di Soleil Sorge. Lei praticamente farà il tifo per questa nuova vippona: “Il mio amore più grande sarà la rivelazione di questo programma. Non ci sarà uno uguale a lei, ti amo con tutto il mio cuore“, con queste parole la protagonista indiscussa della scorsa edizione del reality, ma anche partecipante di Pechino Express, ha voluto sensibilizzare il pubblico italiano a fare crollare i pregiudizi su Sorge. Vedremo se basterà.

Ecco l’annuncio bomba di Dayane Mello: “Sì, è vero, è arrivato il momento di realizzare un sogno atteso da tanto: partecipare a un reality show nel mio paese. Sì, è liberatorio, è reale. Per ringraziare il popolo brasiliano, che mi ha sostenuto quasi 6 mesi al Grande Fratello Vip. So che ne ho passate tante in questa vita, soprattutto per conquistare tutto quello che sono riuscita a raggiungere finora. Ho vissuto un vortice di emozioni fin da quando ero piccola”, ha continuato l’ex gieffina.





Poi Dayane Mello ha aggiunto: “Oggi a 32 anni ricordo esattamente la ragazzina di 14 anni che andava a fare grandi cose fuori dal paese. Sono molto orgogliosa, so che tutte queste situazioni hanno fatto di me una Dayane dura e resistente con molta forza interna. Mi mancheranno mio padre, mia figlia Sofia, i miei fratelli Juliano e Lucas, che sarà per sempre il mio angelo custode, oltre a tutte le persone che mi fanno stare bene ogni giorno, soprattutto voi, che fate parte di questa famiglia piena d’amore”.

Dayane Mello parteciperà a ‘La Fazenda’, ovvero la versione brasiliana de ‘La Fattoria’. E la modella ha concluso: “Ora dobbiamo costruire una traiettoria che percorreremo insieme durante questi tre mesi. Che io possa vivere intensamente e godermi ogni momento di questa meravigliosa opportunità. Anche voi, ok? Vi amo tutti, baci, Day!”. E in tanti sono pronti a sostenerla quotidianamente.