“Nelle amicizie femminili il mio cognome mi potrebbe aiutare”. Con queste parole il fratello vip ha commentato il fatto di avere un fratello maggiore che, nel corso degli anni, ha conquistato il cuore di tante ragazze. E in fatto di bellezza lui non scherza e, anzi, in molti sui social gli hanno fatto notare di essere anche più bello del fratello famoso. E se il cognome può aiutare a trovare una fidanzata, non è servito nello sport, dove ha fatto tutto da solo.

Proprio così, perché oltre a essere bello Davide, appena 18 anni, ai campionati italiani di Gym Boxe ha conquistato alla sua prima partecipazione la medaglia d’argento. Un risultato niente male, che il pugile ha commentato in una intervista rilasciata al Mattino.

Davide De Martino, il fratello di Stefano De Martino è un puglile

Diciotto anni, riservatissimo, il giovane atleta non è interessato al mondo delle spettacolo e sogna un futuro sul ring. Davide De Martino, fratello del conduttore Stefano De Martino, è infatti uno dei promettenti pugili della Boxe Vesuviana. “Sono salito sul ring solo tre mesi fa – ha spiegato – Vivevamo a Milano, Stefano frequentava una palestra di boxe per migliorare la coordinazione come ballerino”.

“Io l’ho seguito ma la cosa non mi ha preso molto. Poi, una volta tornati a Torre Annunziata, come dire di no a Biagio Zurlo (il suo allenatore, ndr.)? All’inizio mi disse: ‘Prendilo come un gioco’. Poi dopo i primi guantoni, fu colpito: ‘Ma lo sai che sei bravo?’. Mi dice sempre che il pugilato è come una danza e in questo la mia famiglia ha tanto da insegnare”, ha detto Davide De Martino. Davide De Martino ha spiegato che il fratello Stefano è sempre con lui e che anche se non fisicamente gli è sempre stato vicino in questo percorso sportivo.

“Magari non in presenza – ha spiegato Davide De Martino – ma sempre pronto a spingermi o a darmi una pacca sulle spalle se le cose non fossero andate bene”. Poi la battuta sulle ragazze, alle quali il fratello Stefano ha sempre fatto perdere la testa: “Sul ring sei da solo. Vinci o perdi non per il cognome che porti ma perché sei bravo o non lo sei. Forse nelle amicizie femminili potrebbe aiutarmi, ma nel pugilato sei da solo e questa è la cosa che mi piace di più.