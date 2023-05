Davide Donadei e Chiara Rabbi, ancora novità sul mistero della chiamata. I fan sono rimasti in attesa di scoprire cosa fosse realmente accaduto tra i due ex: a riferire un loro riavvicinamento sarebbe stato proprio Davide Donadei che però avrebbe mostrato poco dopo la maglietta sporca di sangue. Cosa è successo? Nessuno sa ancora rispondere a questa domanda, ma nelle ultime ore sul caso è intervenuto Giulio Raselli rendendo pubbliche le sue impressioni attraverso una storia su Instagram. Ma la vicenda non finisce qui.

Il mistero su Davide Donadei e Chiara Rabbi, le parole di Yuri Pennisi dopo quelle di Giulio Raselli. Un messaggio ai fan ha messo in allarme: “Chiara e Davide in questo momento sono in una stanza di albergo chiusi non si sa dove in un delirio di coppia”, ha detto Giulio Raselli su Instagram. E ancora: “L’impressione che ho è che Davide stia creando una pressione psicologica pesante nei confronti di questa ragazza che sinceramente non si merita. Perché è una donna e perché è piccola”.

Il mistero su Davide Donadei e Chiara Rabbi: le parole di Yuri Pennisi dopo la chiamata ricevuta nel cuore della notte

Poi il mistero della chiamata: “La cosa che mi ha fatto scattare questo campanello di allarme è che l’altra sera Chiara mi chiama, io non le rispondo. Poi lei mi ha mandato un messaggio vocale dove mi chiede delle cose e sotto c’è la voce di Davide che dirige cosa far dire a Chiara. Questa cosa non va bene”. Raselli ha poi aggiunto: “Adesso andate ad ascoltare Yuri Pennisi. Perché ho sempre più la certezza che i fuori di testa a questo punto siano loro“.

E sul mistero è dunque intervenuto anche Yuri Pennisi: “Ragazzi momento risata adesso. Noto con piacere dalle storie Instagram di Giulio Raselli, di non essere stato l’unico ad essere stato chiamato in piena notte, che poi io ero con la mia fidanzata a guardare un film, piccolo dettaglio. Comunque sono stato chiamato da una coppia in pieno delirio che litigavano tra di loro no stop non si sa dove, a Milano in qualche hotel”.

La questione Chiara Rabbi Davide Donadei e Giulio Raselli abbastanza sospetta nei tempi e nei modi,contando che due su tre (se non sbaglio) stiano nella stessa agenzia e non si parli più di loro.

Chissà,spesso a pensar male ci si indovina. — 𝑆𝑎𝑟𝑎 🩷 (@cheansiaestress) May 5, 2023

Yuri Pennisi ha dunque riferito: “E visto che mi piace sempre dire la mia farò una breve analisi adesso. Poi non parlerò più di questa enorme trashata. Da una parte abbiamo un ragazzo geloso, possessivo e tendente al controllo eccessivo. Dall’altra parte invece c’è una ragazza che è disposta a mentire a se stessa e agli altri, tra cui un gruppo lavorativo e di amici, pur di passare da vittima e santa. Facendo finta che gli altri abbiano avuto intenzioni ambigue nei suoi confronti quando non è assolutamente vero. Cioè ragazzi qui stiamo vivendo nel multiverso”.