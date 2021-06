“Mia moglie ride di me”. David e Victoria Beckham, lui si spoglia e quando lei lo vede…

Coppia super Vip sotto i riflettori: la foto dell’ex calciatore fa scatenare i fan. Il loro matrimonio sta raggiungendo un traguardo importante: a luglio 22 anni di vita insieme dopo quel fatidico ‘si’ e i meraviglosi festeggiamenti al castello di Luttrellstown in Irlanda. Lungo il loro perorso non sono mancati i pettegolezzi e gli ‘scivoloni’, ma nonostante questo Posh e Becks resistono e sono sempre più innamorati. La loro vita procede a gonfie vele e tra impegni lavorativi e lavoretti in campagna, sanno sempre come conquistare la scena.

Si conoscono e si fidanzano due anni prima di convolare a nozze. David Beckham ha raccontato così il momento in cui per la prima volta ha visto la sua futura moglie: “Bene, circa 23 anni fa ero seduto in una stanza con Gary Neville, e le Spice Girls passavano in tv. Mi sono girato e ho detto: Ohhhh, mi piace quella con la tutina nera”. Detto fatto, da quel giorno per Victoria e David Beckham è iniziata la favola d’amore.

Non solo sempre più innamorati che mai, nonostante gli anni che passano, ma anche genitori di una super famiglia. I loro 4 figli, Harper, Cruz, 13, Romeo e Brooklyn, continuano a crescere e a dare soddisfazioni e mamma e papà non possono che esserne felici: “Ci conosciamo meglio di chiunque altro e quando ci sono problemi ne parliamo sempre, affrontandoli insieme”, ha detto David entusiasta.





Nel tempo non sono di certo mancati i pettegolezzi che avrebbero messo di mezzo anche qualche voci sui presunti tradimenti di coppia, chiacchiere che Victoria e David hanno sempre superato con un sorriso.E come spesso accade quando si parla di loro, una sola foto basta per trasformare la loro vita personale in miele per api. Nelle ultime ore la foto resa pubblica da David sui social non solo ha conquistato ben 1 milione di like e 5 mila commenti, ma ha attirato anche la reazione della moglie.

Baciato dal sole che picchia sulla campagna, David si è lasciato immortalare a petto nudo. Con addosso solo un paio jeans, con sguardo coperto dagli occhiali da sole guarda dritto davanti a sé. Le fan non possono che apprezzare lo scatto: “Sì, questa è l’Inghilterra. È quello che facciamo qui. Non appena esce il sole, ci togliamo la maglietta, porto anche a spasso i cani mentre Victoria ride di me”. Lunga vita all’amore e…all’ironia.