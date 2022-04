L’attore papà. L’annuncio della gravidanza era arrivato a ottobre 2021. Un annuncio diverso dai soliti perché aveva condiviso con i suoi fan un video in cui aveva registrato il battito del bebè in arrivo. “Facciamo musica da anni… ma questa volta abbiamo fatto un BEAT. La collaborazione definitiva per la primavera del 2022”, la didascalia del post.

Così tutti hanno saputo del lieto evento che, come anticipato, si sarebbe concretizzato in primavera. E infatti, pochi giorni fa e sempre a mezzo Instagram, la notizia della nascita: Darren Criss e sua maglie Mia Swier sono diventati genitori per la prima volta di una bambina.





Fiocco rosa vip: l’attore papà per la prima volta

Darren Criss, che è anche un cantautore e doppiatore diventato noto per il ruolo interpretato nella famosa serie tv Glee di Blaine Anderson, ha pubblicato una prima foto di famiglia, con la bimba tra le braccia della moglie. La piccola è venuta al mondo lo scorso 11 aprile ma i neo genitori hanno aspettato qualche giorno prima di diffondere la bella notizia.

“M & D hanno fatto della dolce musica. Bluesy Belle Criss 11/4/2022 Fuori ora”, la didascalia del post di Darren Criss che si rifà a quello in cui annunciava la gravidanza di Mia Swier, che ha sposato nel 2018. Non solo Glee nella carriera del neo papà. Nel 2018 ha ricevuto il plauso della critica per l’interpretazione di Andrew Cunanan nella seconda stagione di American Crime Story, ha recitato al cinema e in tv e pubblicato il suo primo album da solista nel 2021.

Il suo nome è balzato tristemente alla cronaca anche di recente, quando un mese fa circa ha dato l’addio al fratello Charles morto probabilmente suicida a 36 anni. “Era un uomo buono e con un grande cuore. Mi si spezza il cuore nel dire che il mio amato fratello ci ha lasciato. Ovviamente è uno choc colossale e la sua perdita lascia una frattura insanabile nella vita di mia madre, di suo fratello e dei suoi tre bambini piccoli, nonché delle loro rispettive madri”, aveva scritto in un lungo post pieno di foto di loro due.

“Uno choc colossale”. Dramma per l’attore, suo fratello morto suicida a 36 anni