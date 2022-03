Un vero e proprio dramma ha colpito il famoso attore, celebre per essere stato protagonista di una serie televisiva di enorme successo. Il suo amato fratello è morto un mese fa, ma per circa trenta giorni non ha avuto la forza di comunicarlo ai suoi fan. Solamente adesso ha deciso di farsi coraggio e di parlare di ciò che è accaduto. Questo periodo di tempo lo ha dedicato a rendersi conto della tragedia, che ha inevitabilmente lasciato in un dolore tremendo non solo lui ma l’intera sua famiglia.

Queste le strazianti parole utilizzate sul social network Instagram, dove ha anche postato diverse immagini del fratello anche in sua compagnia e quando erano solamente dei bambini: “Era un uomo buono e con un grande cuore. Mi si spezza il cuore nel dire che il mio amato fratello ci ha lasciato. Ovviamente è uno choc colossale e la sua perdita lascia una frattura insanabile nella vita di mia madre, di suo fratello e dei suoi tre bambini piccoli, nonché delle loro rispettive madri”. E poi ha raccontato il suo stato d’animo.

A perdere la vita è stato il fratello dell’attore Darren Criss, noto per la serie ‘Glee’, che si chiamava Charles. La causa della sua morte sarebbe il suicidio. Darren Criss ha aggiunto ancora: “Ho trascorso ciò che già mi sembra un’eternità nel tentare di farmi una ragione di ciò che è accaduto e credo sia qualcosa che continuerò a fare per il resto della mia vita. Ma nel poco tempo che ho avuto per prendere contezza di quanto avvenuto, ho buttato giù qualche parola che potrebbe rispondere ad alcune domande”.





Poi Darren Criss ha voluto scrivere ancora sul fratello Charles: “E anche se scriverlo mi fa affondare nella più profonda tristezza mai provata, il fatto di pubblicarlo mi dà un po’ di pace. La causa della sua morte rappresenta un argomento sensibile e un fatto privato. Si era consultato con alcune persone che soffrivano di disturbi mentali come la depressione per contattare dei professionisti. Un vuoto nel benessere mentale di Charles lo ha strappato alla vita, ma questo gesto non deve definire la persona che era”.

E per concludere Darren Criss ha postato: “Tutte le cose meravigliose, positive e da cui trarre ispirazione della sua vita devono far passare in secondo piano il modo in cui è finita. Chuck Criss era una persona vibrante, speciale, mondana, divertente, perspicace, intelligente, celebrata e adorata”. Il fratello Chuck aveva 36 anni, un anno in più dell’attore di ‘Glee’.