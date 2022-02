Daniele Silvestri, brutta scoperta in famiglia. Finisce in manette la moglie del cantautore italiano. Pare che il giudice per le indagini preliminari abbia convalidato l’arresto di Lisa Lelli, per poi rimetterla in libertà. Ma la vicenda potrebbe condurre direttamente nell’aula di un tribunale. Stando a quanto si apprende, sembra che la donna sia stata sorpresa da un vigilante del grande magazzino Eataly in piazzale 12 Ottobre 1492, all’Ostiense, mentre nascondeva la merce dentro la borsetta.

Non appena scoperto il gesto, sul posto sarebbero intervenuti sia gli agenti del commissariato Colombo che le volanti della polizia. Non solo un intervento in seguito al furto di trucchi e bottiglie di vina, ma anche per l’aggressione da parte della donna nei confronti della guardia giurata, presa a graffi e calci mentre quest’ultima cercava di farsi consegnare rossetti, trucchi e qualche bottiglia di vino che Lelli provava a portare fuori da Eataly.

Lisa Lelli avrebbe dunque cercato di opporre resistenza anche ai poliziotti non appena portata negli uffici del commissariato Colombo in via Percoto, alla Garbatella. Nello specifico pare che nella borsa della Lelli siano stati trovati rossetti, rimmel e creme per il viso oltre a qualche bottiglia di vino, per un valore totale della refurtiva pari a 150 euro. Da una prima ricostruzione, Lisa avrebbe provato a scappare dall’uscita del punto vendita nel quartiere Garbatella, fino a quando però il vigilante ha provato a fermarla.





Lisa Lelli è nota al pubblico televisivo per aver recitato nella serie ’Donna detective’. Prima di legarsi alla Lelli, Daniele Silvestri è stato a lungo insieme all’attrice Simona Cavallari. Dalla loro unione, che non è mai stata suggellata dal matrimonio, sono nati due figli, Paolo Alberto, nel 2002 e Santiago Ramon, nel 2003.

Una storia che dopo ben 11 lunghi ann è poi arrivata al capolinea. Poi un colpo di fulmine con Lisa e dal 2012 ad oggi la promessa dell’amore eterno come marito e moglie. Il primo della coppia, il terzo per Daniele Silvestri Oliver Silvestri ha visto la luce nel 2014. Silvestri non ha mai nascosto l’importanza per la famiglia nella sua vita, andando incontro a un periodo di pausa nel corso della carriera, con l’intenzione di dedicare più attenzioni agli affetti più cari.