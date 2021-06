Daniele Scardina, una nuova fiamma per il pugile. Non è trascorso molto tempo dalla rottura tra Daniele Scardina Diletta Leotta, eppure pare che entrambii abbiano subito provato a riaprire il proprio cuore a nuove conoscenze. Come è accaduto per la giornalista sportiva con l’attore turco Can Yaman, anche per il pugile pare l’amore abbia bussato alla porta.

All’occhio dei paparazzi non sfugge davvero mai nulla e infatti Daniele Scardina pare sia stato pizzicato in dolce compagnia di una splendida diva del mondo della televisione. Ma non solo, perché la Vip avrebbe anche esordito come modella più che qualificata. Ancora un indizio? Nel passato della modella anche una relazione con Claudio D’Alessio. Avete capito di chi si tratta?

Stiamo parlando di Cristina Buccino, che ormai vanta una presenza nel mondo della notorietà e del successo come modella, influencer nonchè ex protagonista dell’Isola dei Famosi. Un bacio a sigillare una promessa d’amore? Pare di si perchè i paparazzi del settimanale Chi avrebbero assistito al momento durante un’uscita serale a Milano al tavolo di un bar.





Cristina Buccino nella vita del pugile? Se ne vedranno di belle perché la splendida modella ha un seguito di ammiratore decisamente notevole. È stata notata per la prima volta da un fotografo e da allora si è concentrata nella carriera da modella. Il suo account Instagram conta infatti 2,6 milioni di followers.

Ovviamente per rendere la notizia ufficiale occorrerà attendere una conferma o un segnale da parte della coppia che mostri chiaramente come stanno le cose. Al momento, però, non si può che continuare a raccogliere i dati forniti dai canali social. E infatti proprio su Instagram Stories della modella, scappa una foto emblematica: un ring e un paio di guantoni. Una conferma di una fiamma pronta a continuare ad ardere?