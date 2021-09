Insieme a Costantino Vitagliano, Daniele Interrante è stato uno dei sex symbol della televisione italiana dello scorso decennio. Partito da Uomini e Donne, ha avuto una carriera di successo e tanti flirt con donne del mondo dello spettacolo: da una giovanissima Melissa Satta, La figlia di Fabrizio De André Francesca, Guendalina Canessa, ex concorrente del Grande Fratello da cui ha avuto una figlia, Chloe, nata nel 2010.

Boys di Amanda Lear nel programma Il Brutto Anatroccolo e concorrente de L’Isola dei Famosi 3, Daniele Interrante diventa anche opinionista di diversi salotti televisivi Mediaset e nel, 2005, debutta sul grande schermo con il film Troppo Belli, insieme all’amico e collega Costantino Vitagliano.

Daniele Interrante, chi è la fidanzata Margherita

Insieme Roberto Satta, fratello di Melissa, sua ex fidanzata, ha aperto diversi negozi di abbigliamento e da qualche anno ha deciso di allontanarsi dai social per dedicarsi alla vita privata. E a proposito di vita privata pare che la sua stia andando a gonfie vele. Secondo quanto riportato dall’investigatore social, Daniele Interrante è fidanzato da ben due anni con una ragazza 20 anni più giovane.





Lei si chiama Margherita, non fa parte del mondo dello spettacolo, e quando i due si sono conosciuti lei non era maggiorenne. Alessandro Rosica, esperto di gossip che su Instagram è conosciuto come Investigatore Social, ha scritto che il suocero di Interrante ha 39 anni – lui invece si appresta a spegnerne 41 – e convive con Margherita da diverso tempo.

Una “ragazza acqua e sapone, questa volta il sentimento c’è… i due sono molto affiatati e per ora”, scrive l’Investigatore social sulla sua pagina Instagram. Per quanto riguarda il lavoro in televisione, pare che Daniele Interrante non torni nel salotto di Barbara D’Urso