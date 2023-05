Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, è finita. L’ex tronista di UeD e la modella di origine venezuelana che si sono conosciuti nella Casa del GF Vip 7 si sono lasciati. E non si parla d’altro che degli Oriele, come li chiamano i loro fan, in queste ultime ore. La notizia è stata data sui social dai fan della ormai ex coppia, dopo la Storia di lei in stazione, valigie al seguito, e l’emoji della mani in preghiera come a chiedere comprensione. Non solo, anche il fatto di aver tolto ‘il segui’ a Daniele non è passato inosservato.

Adesso però è proprio Daniele Dal Moro a parlare. Lo ha fatto in una room di Twitter e secondo la sua ricostruzione tutto sarebbe nato a causa di alcune discussioni riguardanti i social. Inoltre l’incontro con Antonella Fiordelisi nei giorni scorsi pare sia poco apprezzato da Oriana Marzoli. Proprio questa reunion, spiega l’imprenditore, avrebbe scatenato il caos con la modella anche se “non è il motivo della rottura”, ha precisato.

Leggi anche: “Ero con loro e ho visto”. Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, la bomba di Micol Incorvaia





Daniele Dal Moro, perché è finita con Oriana Marzoli

A proposito di questo incontro, Daniele Dal Moro ha fatto sapere che non voleva fare niente di male e di aver avvertito l’ormai ex: “Voi non so che cavolo le scrivete e lei mi ha detto che si sente umiliata”, ha puntualizzato per poi proseguire dicendo di aver litigato e che hanno difficoltà a capirsi. Oriana Marzoli gli avrebbe rimproverato il fatto che lui sui social non si espone.

“Riprendermi quando sono con la mia ragazza non è nelle mie corde – ha continuato – Sono molto riservato, di solito pubblico foto in palestra e poco altro”. L’ex concorrente del GF Vip 7 ha anche informato che molte delle discussioni partono da chi manda a entrambi cose in privato, che si tratti di fan o hater. Ecco il motivo del suo sfogo nei giorni scorsi su Twitter.

“Lei può avere ragione per delle cose e io per altre – la conclusione di Daniele Dal Moro, per cui la verità come spesso accade sta nel mezzo – Ma non ci capiamo. Abbiamo un tipo di vita differente io e lei. Ho cercato di andarle incontro facendo il massimo e cose che faccio. Ho fatto quel che potevo”. Non resta che aspettare la replica, se ci sarà, di Oriana Marzoli.