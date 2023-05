Daniele Bossari e la malattia, parla la moglie Filippa Lagerbäck. Le nozze tra Daniele e Filippa sono arrivate ben 18 anni dopo il loro primo incontro: la coppia ha proferito il fatidico ‘si’ nel 2018 quando i due erano già diventati genitori di Stella. Anni di amore, di complicità e di forte unione, soprattutto quando è giunta la drammatica diagnosi del tumore alla gola: per Daniele da quel momento in poi sarebbe iniziato un calvario. Ma con Filippa al suo fianco, il conduttore è riuscito a trovare sempre e comunque il coraggio di rialzarsi e tornare a sorridere alla vita. Ma qual è oggi la situazione?

Filippa Lagerbäck sulla malattia di Daniele Bossari. Un momento sicuramente difficile e buio quello affrontato dalla coppia di coniugi e genitori di Stella davanti alla diagnosi di un cancro alla gola che ha colpito il noto conduttore. I fan ricorderanno il giorno in cui Daniele ha annunciato la malattia attraverso un post pubblicato su Instagram: “Per spiegarvi cosa mi é successo, utilizzo il dodicesimo arcano dei tarocchi: “l’appeso”, perché rappresenta perfettamente la condizione in cui mi sono ritrovato”.

Filippa Lagerbäck sulla malattia di Daniele Bossari: come sta oggi il conduttore

“Sono vivo e ve lo posso raccontare. – scrive ancora Daniele Bossari nel post pubblicato su Instagram – Nell’impossibilità di sfuggire al dolore, ho dovuto accettarlo. Appeso al filo del destino, ma con totale fiducia nella scienza medica, ho attraversato la tempesta. Mentre i medici curavano il mio corpo, cercavo di curare la mia anima mettendo in pratica quegli insegnamenti dettati da tutti i libri letti, i testi spirituali, le meditazioni”, recitava ancora il commovente post di Daniele Bossari condiviso su Instagram un anno fa circa.

A distanza di tempo, la moglie Filippa Lagerbäck, testimonial della Fondazione Umberto Veronesi, decide di tornare sull’argomento e aggiornare tutti i fan nel corso di un’intervista rilasciata per Il Corriere della Sera, informando tutti sulle condizioni fisiche del marito Daniele: “È in fase di follow up ma, si sa, prima che un paziente oncologico senta pronunciare la frase “guarito definitivamente” passano anni”. E ancora: “Quando la tempesta incalza, si lotta meglio in due. Perché l’amore dà forza”, confida.

Filippa Lagerbäck ha aggiunto ancora qualche dettaglio sui momenti più difficili: “Ci siamo affidati alla scienza. Vivere a pieno e giorno per giorno, facendo progetti per il futuro. “Voi pensate a star bene che al resto pensiamo noi” ci hanno detto. Sono molto grata per questo approccio“, rivela. E le parole di Filippa incontrano anche le rivelazioni di Daniele Bossari non appena appreso che le cure stavano cominciando a dare i primi risultati positivi: “Di fronte allo paura della morte ogni cosa diventa più vivida. A volte bisogna attraversare il dolore per comprendere la felicità. Ora lo so bene”, ha affermato un anno fa il conduttore.