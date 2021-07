Dopo il diploma, i festeggiamenti per i 18 anni. È un traguardo importante, quello che la figlia vip ha raggiunto e naturalmente, come accaduto poche settimane fa quando al centro di tutto c’erano gli impegni scolastici, non sono tardati ad arrivare gli auguri speciali dei famosi genitori. T

anto mamma quanto papà hanno dedicato dei messaggi tenerissimi sui social alla loro bambina diventata ormai una bellissima giovane donna. “Città di Castello, 24/07/2003. 18 anni fa nasceva la mia Stella. Ti amo Pulce, tanto tanto. Auguri! Papà”, ha scritto il conduttore sul suo profilo Instagram, condividendo tra le foto anche il dolcissimo annuncio del lieto evento pubblicato da un quotidiano locale proprio nel giorno della nascita della sua prima e unica figlia.

Stella Bossari compie 18 anni



Questa la dedica social di papà Daniele Bossari, mentre mamma Filippa Lagerback ha scelto alcuni tra gli scatti più belli dell’album di famiglia per fare gli auguri a Stella: “18 anni di gioia e amore, sei vita e luce, un dono prezioso. Auguri Pulce del mio cuore”. Insomma, Stella Bossari è la pulce di mamma e papà ma è cresciuta.







Classe 2003, la figlia di Daniele Bossari e Filippa Lagerback è nata il 24 luglio ed è stata subito il coronamento di una bellissima storia d’amore, tra le più longeve del mondo dello spettacolo. I tre sono unitissimi e al di là di questa giornata particolare e di festa i rispettivi profili social sono invasi di teneri messaggi e ritratti di famiglia.

Stella ha sempre avuto un rapporto speciale con sua madre, da cui ha evidentemente ereditato la bellezza. Tra l’altro Stella è stata la damigella che ha accompagnato Filippa e Daniele all’altare, poco dopo la vittoria di lui al GF Vip. Come detto, poco tempo fa si è diplomata ma sta anche muovendo i primi passi da modella e infatti ha posato per un servizio fotografico.