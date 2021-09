“A 18 anni ho fatto una valigia, partendo per Milano per un anno sabbatico, prima dell’università – ha scritto -. Se avessi saputo di stare via 30 anni (trenta! questo settembre l’anniversario!) forse avrei preso almeno due o di più, come te cuore mio. Buona fortuna amori, vi voglio tanto bene!”.

C’è un nuovo inizio da festeggiare e la showgirl e modella così fa gli auguri alla bellissima figlia che ormai è grande e ha deciso di vivere col fidanzato: questo messaggio e poi il suo giro all’Ikea per acquistare le ultime cose e uno scatto che mostra la stanza con le valigie della figlia. Lei, ma anche il suo famoso marito, l’ha sempre sostenuta e anche adesso è pronta ad accompagnarla in questa nuova avventura. Certamente però la più entusiasta è proprio Stella, che quindi ora lascerà la casa di famiglia a Varese per trasferirsi a Milano.

Stella, la figlia di Daniele Bossari e Filippa Lagerback va a convivere

Stella Bossari, che a luglio scorso si è diplomata come hanno fatto sapere orgogliosi papà Daniele Bossari e mamma Filippa Lagerback, ha già una carriera avviata come top model, ha infatti deciso di andare a convivere con il fidanzato Riccardo. L’appartamento è stato arredato con l’aiuto di mamma e papà e pian piano prenderà forma.





La prima cena nel nuovo appartamento però è stata super romantica. Dopo gli auguri della mamma, che aveva postato uno scatto di famiglia scrivendo “Grandi amori non temono nuovi inizi” ricevendo tanti commenti e rassicurazioni dagli amici, Stella Bossari ha condiviso sul suo profilo alcuni scatti dalla nuova abitazione.

Nel primo bacia il fidanzato Riccardo, che è uno scrittore, autore e organizzatore di eventi come si intuisce dal suo Instagram, accanto a scatoloni e valigie; nel secondo invece ecco la coppia cenare sul pavimento con candele accese e la pizza nei cartoni. “Un nuovo inizio! – ha commentato lei – Prima sera nella casa nuova: cenetta sul pavimento, candele, musica e amore”.