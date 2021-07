“La nostra Stella”. Super festeggiamenti per la figlia vip, sempre più bella e uguale alla mamma: “Gongoliamo d’orgoglio”

Coppia Vip, il grande giorno è arrivato. Mamma e papà non possono che partecipare con gioia all’importante traguardo raggiunto dalla figlia Stella. E anche i fan riescono a complimentarsi con la neo-diplomata più raggiante e bella che mai. La figlia dei Vip è cresciuta prendendo i colori della mamma. E non manca molto tempo ai festeggiamenti per il 18esimo compleanno.

Stiamo parlando di casa Bossari-Lagerback. Pochi giorni e il tappo dello spumante sarà nuovamente pronto a inaugurare un nuovo capitolo di vita. Stella Bossari compirà la bellezza di 18 anni il prossimo 24 luglio, ma prima raggiunge il diploma conseguendo una più che meritata votazione. Papà Daniele e mamma Filippa non possono che partecipare al grande momento condividendo con i fan le foto più significative.

Con l’attestato di diploma in primo piano e un sorriso che fa da protagonista, Stella Bossari davanti alla Scuola Europea di Varese appare solare e colma di emozione: “Gongoliamo di orgoglio”, scrive Daniele, “La nostra Stella”, risponde con un altro post su Instagram mamma Filippa. Stella di nome e di fatto, la prova della notorietà? Ben 136mila follower con occhi solo per lei.





E proprio a proposito di occhi, Stella Bossari ha sicuramente preso la bellezza e i colori dalla madre. Infatti non solo vanta occhi celesti e lunghi capelli fluenti, ma anche a struttura fisica, la neo diplomata non passa di certo inosservata. E pare che il regalo di compleanno sia stato già ben pensato a tavolino: “Per i 18 anni di mia figlia mi sono fatta io un regalo. L’ho rubata al mondo per quattro giorni. Siamo volate in Grecia, a Corfù, per una vacanza da sogno”.

E quale futuro si prospetta per la stella di famiglia? Le ambizioni sembrano volare già alte, infatti Stella conta di proseguire gli studi di arte e design a Milano: “Sorridere prima di cominciare la nostra giornata era qualcosa che facevo non solo per lei, ma anche per me. Questo mi mancherà. Ma questa è anche la vita. È così che i rapporti si approfondiscono. Stella sa che non la giudicherò mai e che le sarò sempre di appoggio”, confida la mamma al settimanale Chi.