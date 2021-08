Clamorose le affermazioni del grandissimo attore, che nelle scorse ore ha fatto una rivelazione incredibile su ciò che farà con i suoi soldi. Brutte notizie per le sue due figlie, che non intascheranno praticamente quasi nulla per volere del genitore, che ha un suo modo di pensare decisamente particolare. Nonostante abbia un immenso patrimonio stimato in 160 milioni di dollari, non ha alcuna intenzione di trasferirlo a loro e ha anche fornito nel dettaglio le motivazioni di questa drastica decisione.

Non è il primo vip che è di questo parere, infatti ad esempio Sting disse qualche anno fa: “Ai miei sei figli non lascerò un penny dei miei 180 milioni di sterline. Devono lavorare come ho fatto io”. Poi Gordon Ramsay aveva fatto sapere: “Non lascerò nulla, inoltre io viaggio in prima classe mentre i miei figli in economy. Non hanno ancora guadagnato abbastanza per permettersi questo lusso”. Ora è toccato a questo attore uscire allo scoperto con dichiarazioni destinate nuovamente a creare scompiglio.

L’uomo ha dunque svelato in un’intervista, rilasciata a ‘Candis Magazine’: “Per me lasciare in eredità grosse somme di denaro è di cattivo gusto. Sono fedele al vecchio adagio secondo cui chi muore ricco ha fallito nella propria vita. Godersi i soldi finché si è in vita, oppure darli via poco prima di morire”. Chissà come l’avrà presa la figlia Ella, che oggi ha 29 anni. Non è ancora in grado di comprendere totalmente invece la sua secondogenita, che è venuta alla luce solamente tre anni fa.





A rendersi autore di questa affermazione bomba e inaspettata è stato l’attore Daniel Craig, famoso per aver ricoperto il ruolo di James Bond nel film ‘Casino Royale’ e per le pellicole ‘Quantum of Solace’, ‘Skyfall’, ‘Spectre’ e ‘No Time to Die’. Daniel Craig ha vissuto a Liverpool da bambino e già a sedici anni era stato in grado di mostrare interesse nella recitazione. Ha studiato infatti alla ‘National Youth Theatre’ e per pagarsi le spese ha lavorato per alcuni anni come cameriere prima di laurearsi nel 1990.

Daniel Craig è stato unito in matrimonio dal 1992 al 1994 con l’attrice originaria della Scozia, Fiona Loudon, dalla quale ha concepito la figlia nel 1992. Nel 2011 ha sposato nella città di New York l’attrice inglese Rachel Weisz e nel 2018 ha avuto la seconda figlia. Nella sua carriera professionale si annoverano anche esperienze nel mondo teatrale e in veste di doppiatore.