Lui è un ragazzo di una bellezza incredibile, ha appena 19 anni ma sta già facendo parlare tutti a livello internazionale. Come professione fa il modello, ma è soprattutto il suo aspetto estetico che lo ha fatto notare proprio a tutti, infatti ha una bellezza androgina. In poco tempo è stato in grado di diventare un personaggio molto noto sui social network e in particolare su Instagram, dove è seguito da quasi 100 mila follower. Ma ciò che non tutti probabilmente sanno è che è figlio di una donna famosissima.

Ebbene sì, questo giovane straordinariamente affascinante ha una mamma che è una vera e propria stella del cinema e della televisione. E guardandolo attentamente si può effettivamente osservare un’enorme somiglianza con il suo genitore. Una delle ultime immagini del figlio vip ha fatto impazzire il popolo della rete. Si è infatti immortalato a petto nudo con dietro il mare. La sua altezza è considerevole, 1,85 metri, ed è già stato protagonista in eventi molto importanti a livello lavorativo.

Si chiama Damian Hurley ed è il figlio della famosissima attrice Liz Hurley. Grazie all’agenzia di modelli ‘IMG’ ha già iniziato a lavorare ad altissimi livelli e con la linea make-up di Pat McGrath è stato artefice di due campagne. In un’intervista ha rilasciato parole molto interessanti: “Quando avevo diciassette anni, ho ricevuto una telefonata che diceva che il fotografo di moda Steven Meisel mi voleva a New York il giorno dopo per una nuova campagna. Non avevo lavorato mai come modello prima d’ora”.





I capelli lunghi e gli occhi di colore azzurro di Damian Hurley sono uno spettacolo della natura. Il 19enne ha poi aggiunto durante una conversazione con un giornalista: “In un momento di follia ho accettato il lavoro, sono andato lì, ho girato la campagna e sono tornato a scuola in tempo per la prima lezione del lunedì successivo”. Ovviamente mamma Liz Hurley non può che essere soddisfatta del percorso del giovane, infatti i due hanno un legame intimo, contraddistinto da un feeling pazzesco.

La mamma di Damian Hurley, Liz Hurley, è dunque un’attrice, supermodella, produttrice cinematografica e stilista originaria dell’Inghilterra. Dal 1994 al 2001 ha ricoperto il ruolo di donna immagine per l’azienda ‘Estée Lauder’. Si è sposata il 2 marzo 2007 con Arun Nayar. Il figlio è invece nato dalla relazione con il milionario Steve Bing, che non voleva inizialmente riconoscerlo.