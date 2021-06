Il pubblico televisivo ormai conosce bene Csaba dalla Zorza. Volto amatissimo di Cortesie per gli Ospiti, con Roberto Valbuzzi e Diego Thomas, ha condotto anche alcuni programmi su Alice e Real Time prima di sbarcare a Bake Off Italia al posto di Clelia D’Onofrio ma è anche una food writer nota a livello internazionale.

Il suo nome ha sempre destato grande curiosità e, per chi ancora non lo sapesse, ha origini ungheresi e a sceglierlo fu suo padre che si aspettava di avere un maschio e voleva omaggiare il suo ciclista preferito, Csaba Szekeres. La pronuncia corretta? “Ciaba”, come ha spiegato lei più volte. Non solo la tv. Csaba dalla Zorza ha scritto numerosi libri di lifestyle e cucina, collaborando con diverse testate importanti, poi ha fondato un blog che in poco tempo ha ottenuto un grande successo.

Csaba dalla Zorza senza trucco né filtri: la foto



Si è diplomata come chef presso la scuola parigina Le Cordon Bleu, vincendo per sei volte l’International Gourmand Award in Italia, ed è molto amata e seguita perché elegante, pacata ed esperta di buone maniere. Anche per queste sue caratteristiche Csaba dalla Zorza è diventata una star su Instagram. Sul social non si limita a pubblicare ricette, ma racconta anche la sua vita privata.







Csaba dalla Zorza, che abita a Milano ma ha vissuto in giro per il mondo, fra Tokyo, il Brasile, Parigi e la Costa Azzurra, è sposata con Lorenzo Rosso, chirurgo molto riservato accanto a lei da oltre quindici anni, e hanno due figli, Edoardo e Ludovica. Tornando a Instagram, l’ultimo post ha veramente fatto ‘boom’ di like e di commenti.



“Amo le foto senza trucco. Raccontano molto della vera me stessa. Con tutti i difetti e le imperfezioni”, scrive a corredo della foto senza trucco né filtri Csaba dalla Zorza. E sottolinea che questa foto è stata scattata da lei “il 22 giugno alle 07.15 di mattina. Dopo una notte di sonno in un letto super comodo”. Ci sono altre parole oltre che “splendida”?