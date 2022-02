“Il cuore in frantumi”. Morte choc per la vip e moglie del calciatore, a 29 anni: lascia 3 bimbi piccoli

È stata dichiarata morta poco dopo essere stata portata d’urgenza in ospedale con una ferita da proiettile alla testa. Il dramma è avvenuto durante un concerto e come riportano i media locali per la famosa influencer e moglie del calciatore non c’è stato niente da fare.

La notizia è stata confermata anche sui social, con un comunicato ufficiale diffuso dalla famiglia: “Una delle priorità di Cristina era essere vicina ai suoi follower. Per rispetto in questo momento delicato, l’ingresso alla camera ardente sarà esclusivamente per la famiglia e gli amici”, si legge nella nota. “Apprezziamo il vostro desiderio di accompagnarci in questo momento delicato. Vi chiediamo di utilizzare lo spazio al piano terra per lasciare una dedica e rendere omaggio a Cristina”, conclude la nota.

Cristina “Vita” Aranda, modella, volto della tv, influencer e moglie del calciatore Ivan Torres è morta a 29 anni. Il calciatore Ivan Torres, in forza nel Club Olimpia, squadra del Paraguay, ha condiviso la notizia sulla sua pagina Instagram: “Così ti ricorderò amore mio, con quel bel sorriso e quel grande cuore. Ti prometto che mi mancherai moltissimo, voglio solo ringraziarti per questi 11 anni al mio fianco, per avermi insegnato a riconoscere i miei errori, a perdonare, a credere, a essere migliore, ad amare incondizionatamente”.





“Nonostante le difficoltà dovevamo essere preparati per la prossima opportunità – ha scritto Ivan Torres – mi hai detto che volevi raggiungere il cuore di ogni donna e avere un impatto su di loro. So che Dio te l’ha concesso e continuerà a farlo, e GRAZIE per quei tre figli che mi hai dato, onorerò il tuo nome dando il mio meglio affinché assomiglino a te. TI AMO”. La coppia aveva tre figli piccoli.

Secondo i rapporti pubblicati dalla BBC e dalla ABC Cristina è stata uccisa a colpi di arma da fuoco durante un festival musicale in Paraguay domenica 30 gennaio. Nella sparatoria al concerto del Ja’umina Fest, che ha ospitato migliaia di persone all’anfiteatro José Asunción Flores, sono morte due persone e almeno altre quattro sono rimaste ferite. Il funerale di Cristina Vita Aranda si svolgerà ad Asunción, in Paraguay.