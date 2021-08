Cristina Parodi è una delle conduttrici più amate e apprezzate della tv: è una giornalista, nasce nella redazione del TG5 (quella guidata da Enrico Mentana) e si è sempre contraddistinta per il suo garbo, la sua eleganza e la sua discrezione. È stata al timon di alcuni dei programmi televisivi più importanti, come Verissimo su Canale 5 e Domenica In su Rai1. Classe ’64, è sposata con il sindaco di Bergamo Giorgio Gori: la coppia ha tre figli: Benedetta, Alessandro e Angelica. Qualche giorno fa, la Parodi ha pubblicato sul suo seguitissimo profilo Instagram una foto del figlio che ha compiuto 24 anni.

Nella didascalia alla foto che ritrae il giovane in primo piano, Cristina Parodi ha descritto le caratteristiche che lo rendono così unico ai suoi occhi: “Detesti essere fotografato , non ami vestirti come gli altri e hai un inspiegabile avversione a tagliarti i capelli in compenso adori la natura , la musica e cantare anche se sei l’unico stonato della famiglia… Ma hai talmente tante qualità dentro, tanto entusiasmo e tanta luce che da 24 anni rendi la mia vita migliore, ogni giorno che ho la fortuna di averti vicino (e purtroppo sono sempre troppo pochi, ma è giusto così). Auguri amore mio”.

Si tratta di una delle rare foto di Alessandro Gori dal momento che, come scrive sua mamma, detesta essere fotografato. Il ragazzo è del segno del Leone, è alto con i capelli lunghi e scarmigliati, barba appena accennata, occhi buoni e castani. Unico figlio maschio, le sue sorelle sono Benedetta, la maggiore di 25 anni, e Angelica, di 20 anni, con cui Ale ha un rapporto splendido, anche se spesso è lontano da casa.





Dopo il diploma Alessandro Gori si è trasferito a Siena per studiare Scienze Ambientali e con l’obiettivo di agire attivamente contro il cambiamento climatico. Il suo occhio green arriva fino alle passioni, come i viaggi on the road e il surf. Queste sue passioni lo rendono particolarmente affascinante: il suo look con camicie floreali larghe e capelli lunghi testimonia l’appartenenza a quel mondo.

Osservando la foto postata da Cristina Parodi in molti hanno notato la somiglianza tra figlio e mamma. Le parole della giornalista hanno commosso i suoi tanti follower. “Tante qualità, tanto entusiasmo e tanta luce” aggiunge mamma Cristina descrizione del figlio e si sa, ogni mamma stravede per i propri piccoli, ma lui sembra proprio meritarsi tutti questi complimenti.