“Ma pensa a tua moglie!”. Cristiano Ronaldo, lo scatto proibito di Georgina. Ma lui è concentrato sulla sua ‘nuova fiamma’

Dopo la figuraccia del suo Portogallo agli Europei, Cristiano Ronaldo torna a pensare alle cose importanti della vita: la automobili e il lusso sfrenato. Chi ama il calciatore, o meglio, il mito che esso ha costruito intorno alla sua immagine, con grande maestria c’è da dire, avrà notato la sua ultima “cotta”. No, non parliamo di Georgina Rodriguez che continua a pubblicare scatti sempre più sexy, forse per farsi notare da suo marito (si fa per ridere). Insomma, i due sono in vacanza dopo un anno non particolarmente brillante dal punto di vista sportivo e personale.

Eppure uno degli uomini più pagati del mondo, in ferie, pieno di benefits e stimoli, appare pensieroso. Sui social posa accanto a un bolide di lusso (la passione di Cristiano Ronaldo per le auto è risaputa e il suo garage è ben fornito) e scrive: “È il giorno della decisione”. A qualche decina di metri probabilmente, sua moglie, più bella che mai e forse in cerca di qualche attenzione in più, prova a tentarlo con le sue curve prorompenti stesa sullo yacht.

Dalla narrazione delle stories (noi dobbiamo e possiamo fermarci a quelle) sembra che il marito tuttavia sia interessato a tutt’altro. A questo punto il calciatore della Juventus posa bello come il sole in giacca e bermuda accanto a una nuova “fiamma”, ma la frase che accompagna il post desta la curiosità di tutti. Di quale decisione parla Cristiano Ronaldo?





Sembra infatti che Cristiano Ronaldo resterà alla Juve, tuttavia dopo questo post comincia ad aleggiare nell’aria l’ipotesi scambio con Mauro Icardi. Naturalmente, lasciando un attimo da parte il calcio, sarebbe un attimo da focalizzare l’attenzione sulle relative compagne. Come l’elegante bellezza di Georgina e l’esagerato sex appeal di Wanda Nara?

La risposta di certo non è facile. Solo pochi giorni fa,, a Cannes la moglie di Cristiano Ronaldo ha incantato proprio tutti sulla Croisette con il suo abito meraviglioso e le scollature profondissime. Insomma, ci sono casi in cui il calciatore ha un’importanza minore, sopratutto quando il campionato è fermo.