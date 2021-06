“Auguri al mio principe”. Il figlio vip compie 11 anni e la festa è super: tutti al parco giochi. Manca solo il famoso papà

Cristiano Ronaldo, per il compleanno del figlio, grande festa. Il campione di origini portoghesi, protagonista indiscusso e carismatico della squadra italiana bianconera, non può che essere vicino ai suoi cari per la grande occasione: l’undicesimo compleanno del figlio. Le foto della festa fanno il giro del web anche per la gioia dei tifosi.

Il campione diventa papà per la prima volta di Cristiano Jr nel 2010, di cui ottiene la piena custodia dopo un accordo con la madre naturale. Massima privacy sull’identità del bambino che festaggia i suoi splendidi 11 anni circondato dall’affetto e dalle attenzioni di tutti. Eva e Mateo, invece, nascono nel giugno del 2017 in seguito alla maternità surrogata, e nello stesso anno nasce a novembre anche Alana Martina.

E per la grande occasione che vede i festeggiamenti di Cristiano Jr, non si poteva che pensare a una splendida giornata di divertimento da trascorre al parco giochi. Tutti presenti, tranne il papà, attualmente impegnato a dare il meglio di sé, come sempre, sul campo di calcio tra i compagni di squadra della Nazionale portoghese. Ma il messaggio per il figlio non può certo mancare.





“Congratulazioni, amore mio! Sei un orgoglio per papà!”. E non mancano alcuni scatti resi noti dall’attaccante in cui si riesce a cogliere il rapporto speciale e forse tra papà e figlio: “11 anni di tante gioie e sorrisi! Che tu possa sempre lottare per i tuoi sogni. Ti amiamo così tanto”, scrive il campione, seguito anche dal gesto di Georgina che accompagna le foto della festa con un messaggio ricco di affetto.

“È un piacere vederti crescere giorno dopo giorno e vedere l’omino che stai diventando. Grazie per averci reso così orgogliosi di te. Grazie per essere il miglior fratello maggiore, figlio e compagno di vita. Sono entusiasta di vedere così tanta gioia e gratitudine nei tuoi occhi per oggi. Grazie per avermi fatto sentire come la migliore mamma del mondo ogni giorno. Ti vogliamo bene papà, mamma e fratelli”.