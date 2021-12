“Che sorpresa!”. Cristiano Ronaldo e Georgina svelano il sesso dei gemelli in arrivo: il video rivelazione

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono in attesa di un’altra coppia di gemelli, i secondi per il calciatore, i primi per la modella argentina, già mamma di Alana Martina. La notizia era stata data dal quotidiano spagnolo Hola e subito confermata sui social dalla coppia.

“Sono felice di annunciare che aspettiamo due gemelli – avevano scritto su Instagram Georgina e Cristiano Ronaldo, pubblicando la foto dell’ecografia – I nostri cuori sono pieni di amore, non vediamo l’ora di incontrarvi”. Ora la coppia ha deciso di svelare il sesso dei gemelli e lo ha fatto con un video in cui i protagonisti sono gli altri quattro figli.

“Dove la vita inizia e l’amore non finisce mai” ha scritto Cristiano Ronaldo a corredo del filmato aggiungendo il tag #blessed (che significa benedetto) e sei emoji a forma di cuore. Sei, compresi i due gemelli in arrivo dalla compagna Georgina Rodriguez, sono infatti i figli del calciatore ex Juventus ora al Manchester United.





Cristiano Ronaldo è padre di quattro bambini: Cristiano Ronaldo Junior nato nel 2010, Eva e Matteo, gemelli, nati nel 2017, Alana Martina, avuta con la compagna Georgina Rodriguez, che di recente aveva confessato di volere una famiglia numerosa: “Spero di avere più figli, il mio desiderio di maternità è più forte di qualsiasi cosa”.

Nel filmato pubblicato da Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si vedono i bambini, da una parte i due maschi e dall’altra le femminucce, che tengono in mano due palloncini neri e poi li scoppiare rivelando i due colori: celeste e rosa. La coppia accoglierà in casa un maschietto e una femminuccia.