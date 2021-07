C’è anche un’altra Italia – Inghilterra: non solo la finale di Euro 2020 che ha visto la vittoria degli azzurri. Ma anche quella che si gioca sui social con meme e gif che stanno diventando virali in queste ore. Tra le immagini più popolari, senza dubbio c’è quella dell’esultanza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presente ieri sugli spalti. L’immagine è stata paragonata a quella di Pertini nella finale del Mondiale 1982.

Tra i tweet più simpatici: “Di regina conoscono solo i rotoloni”, mentre tra le foto ritoccate, quella di Meghan Markle con la bandiera italiana e Damiano dei Maneskin che diventa Roberto Mancini. Tra i video simpatici, ritroviamo lo sfogo di Leonardo Bonucci con Giorgio Chiellini che non sapevano di essere inquadrati e che le loro parole sarebbero poi state trasmesse in diretta su Rai 1: “Ne devono mangiare ancora di pastasciutta questi”, hanno ripetuto.

Nelle ultime ore gli italiani hanno ripescato una foto di qualche tempo fa di Cristiano Malgioglio: una immagine che è diventata virale in un amen. Si osserva il noto paroliere con lo stesso look della regina Elisabetta, stesso cappello e stessi colori. Una foto che ha fatto il giro della rete anche in Inghilterra con milioni di visualizzazioni. E pare che lo stesso Malgioglio con la sua ironia abbia confidato a un amico: “Sua maestà, si rassegni. La regina sono io”.





Insomma anche Cristiano Malgioglio si sta godendo la vittoria dell’Italia sull’Inghilterra: gli italiani sono impazziti di gioia dopo la finale e hanno invaso le strade per festeggiare con le bandiere al vento un successo che rende i giusti meriti a un gruppo che in questo mese di Euro 2020 è diventato una famiglia e lo ha dimostrato partita dopo partita.

Cristiano Malgioglio ha visto la prima partita di questi Europei, Italia – Turchia, con il suo amico turco. E a tal proposito ha raccontato: “Gli ho concesso il televisore per il primo tempo poi ho preso in mano il telecomando”. Ora l’Italia ha vinto e anche Cristiano brinda al successo con la foto a mo’ di regina che sta facendo il giro dei principali siti Europei. E sullo sfondo c’è il successo della sua canzone, “Tutti me miran”, un brano che sta volando verso 500mila visualizzazioni: si tratta della quinta canzone di fila per Malgioglio, che resterà nella storia della musica. Ritmo latino, videoclip ispirato al grande Pedro Almodovar: un messaggio chiarissimo, contro ogni forma di discriminazione.