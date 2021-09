Cristiano De André ci ha tenuto a comunicare in prima persona e con “grande orgoglio paterno” la notizia sul figlio Filippo. Classe 1990, è meno famoso delle sorelle. È nato a Genova dalla relazione tra il figlio di Fabrizio De André e la sua prima moglie Carmen De Cespedes ed è cresciuto in una famiglia numerosa, assieme alla sorella maggiore Fabrizia e alla gemella Francesca che, al contrario di lui, è ben nota al mondo dello spettacolo grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello.

Filippo De André ha anche un’altra sorella, Alice, nata dalla relazione del padre con Sabrina La Rosa. E anche un nipotino, Riccardo, figlio di Fabrizia. Nonostante le origini ben radicate nel mondo della musica, l’unico maschio di casa De André ha deciso di seguire una strada molto diversa: ormai da anni un bravissimo chef ed è a questo proposito che il padre ha parlato di lui sul suo profilo Facebook.

Filippo De André, chi è e che fa il figlio di Cristiano De André

Se il padre Cristiano ha seguito le orme di Fabrizio De André, diventando un cantautore, i suoi figli non hanno mai mostrato un interesse particolare verso il mondo della musica e Filippo De André in particolare, ha preferito dedicarsi ad una delle sue più grandi passioni: la cucina. Ha lavorato a lungo come barman per mantenersi, poi ha intrapreso la carriera di chef. E oggi festeggia un importante traguardo: l’ammissione all’Alma, la scuola internazionale di cucina italiana gestita da Gualtiero Marchesi.





Ne dà notizia il padre che su Facebook ha condiviso alcune foto di suo figlio e nella didascalia un messaggio di auguri che conferma ancora una volta come le tensioni padre e figli siano acqua passata.Tanto più che i due hanno anche dato vita a un sodalizio professionale realizzando un documentario dedicato alla memoria di Fabrizio De André presentato al Festival di Venezia 2021.

“Sono a comunicarvi, con grande orgoglio paterno, che mio figlio Filippo, già chef da circa 8 anni in importanti ristoranti del Milanese, è stato ammesso il 14 Settembre 2021, all’ ALMA la Scuola Internazionale di Cucina Italiana di Gualtiero Marchesi a Colorno (Parma) – si legge nel post dedicato a Filippo De André – Si tratterrà li per un anno di studi, approfondimenti e perfezionamenti. Evviva!! Ti carpirò al tuo ritorno un bel po’ di preziosi segreti. Tanti auguri e complimenti Filo! Buona avventura, Papà”.