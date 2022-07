“È incinta”. Mamma per la prima volta a 42 anni, gossip bomba sulla più bella attrice italiana

Cristiana Capotondi incinta? L’attrice aspetterebbe il primo figlio a 42 anni. A lanciare il gossip è il settimanale Diva e Donna, che in copertina recita così: “Cristiana Capotondi mamma a 42 anni. Aspetta un figlio”. Da parte sua per ora nessuna conferma né smentita. Una vera bomba visto che Cristiana e Andrea Pezzi, insieme dal 2006, hanno sempre detto di non sentire necessità né di diventare mamma né di sposarsi. Un amore che non sembra conoscere crisi. Merito, sembra, anche del periodo di castità che la coppia si era imposta come racconta Andrea Pezzi al programma televisivo Roma InContra.



La decisione venne presa dalla Capotondi quando aveva 26 anni (Pezzi ne aveva 33) dopo una cena. “A me è piaciuta molto per questa sua volontà. Le sono stato vicino per tanto tempo, vedendola trasformarsi in una donna che oggi trovo straordinaria. La sua voglia di essere migliore ogni giorno è passata anche per questa cosa. Il sesso è una cosa difficile da capire”.





Cristiana Capotondi incinta? Con Andrea Pezzi 16 anni d’amore



“Viene dato come se fosse semplice, ma fare bene l’amore per me è stata una conquista: è un mestiere! La società non ti spiega che ci vuole pazienza, che ci vuole tempo per godere”. In questi anni più volte la coppia ha dovuto rispondere a domande su matrimonio e figli. Particolarmente esauriente una risposta che diede Cristiana in una intervista: “No. Andrea è la mia famiglia, io sono già sposata”. (Leggi anche “Sono felice”. Cristian Imparato ha deciso di ripartire da zero, lontano dal mondo dello spettacolo ora vive così)



Sul secondo. “Mi sento osservata in maniera losca, lo sguardo su di me è sinistro, come se tutti mi volessero chiedere: ‘Perché no?’. Io dico allora: ‘Perché sì?’. Le vite sono fatte di tante esperienze, quella della maternità dev’essere sicuramente straordinaria, ma bisogna arrivarci, ognuno con i propri tempi”. Attrice poliedrica Cristiana Capotondi non mostra il suo talento solo dietro la macchina da presa.



Da sempre grande appassionata di calcio, il 24 ottobre 2018 annuncia la sua candidatura a vicepresidente della Lega Pro. Fortemente voluta dal candidato alla presidenza Francesco Ghirelli, con l’obiettivo della riforma della categoria, in favore di una maggiore tutela dei calciatori coinvolti. Il 6 novembre 2018 viene eletta vicepresidente della Lega Pro e rimane in carica fino alla scadenza del mandato, il 12 gennaio 2021, mentre il presidente Francesco Ghirelli prosegue nella presidenza. Dal 5 agosto 2020 è capo delegazione della Nazionale di calcio femminile dell’Italia.

“Sposo Cristiana Capotondi solo a una condizione”. È il celebre fidanzato a parlare chiaro