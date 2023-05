Non solo Chanel, anche Cristian Totti è innamorato. E ora è uscito allo scoperto con la fidanzata. Se Francesco Totti e Noemi Bocchi si fanno vedere sempre più felici e complici, Ilary Blasi è reduce da una romantica fuga a Marrakech con Bastian Muller. Insomma, a casa Totti sono tutti in love. Era tempo che si mormorava sulla relazione del primogenito dell’ex calciatore e della conduttrice con Melissa Monti e ora, in occasione del diciottesimo compleanno di lei, eccoli insieme.

Lo scorso dicembre Cristian aveva postato una sola foto insieme. Ora, dopo il party a cui ha partecipato anche la sorella Chanel, è tornato a riempire le Stories di immagini insieme alla sua dolce metà. 17 anni, da alcuni mesi è fidanzato con la giovane e bellissima attrice. E come detto la coppia è uscita definitivamente allo scoperto qualche sera fa, durante la mega festa di lei a Roma.

Cristian Totti in love: esce allo scoperto con la fidanzata

Anche Chanel ha pubblicato delle Stories dal party di Melissa Monti. “La più bella”, ha scritto sotto alla foto con la torta gigante. Torta davanti a cui è scattato anche l’attesissimo bacio tra Cristian Totti e Melissa Monti. Sono molto riservati sulla loro storia, ma per questa speciale occasione si sono lasciati andare. Soprattutto lui, che ha definitivamente consacrato questa unione con i follower.

Lei, Melissa, è nota al pubblico televisivo nonostante la sua giovanissima età. Ha iniziato la carriera nel mondo dello spettacolo con diversi spot da bambina, poi il debutto sul grande schermo con La grande bellezza di Paolo Sorrentino e sul piccolo schermo,con alcune fiction, come Mi chiamo Maya e Solo per amore.

E ha ragione Chanel: alla sua festa la fidanzata di Cristian Totti era uno schianto. Con indosso un abito da sera elegante e vedo non vedo, ha accolto il suoi ospiti con musica, karaoke e anche i fuochi d’artificio, oltre alla super torta di cui abbiamo già parlato. Insomma, un compleanno in grande stile.