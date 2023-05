Importantissimo obiettivo raggiunto per Cristel Carrisi, al settimo cielo per una vera e propria svolta nella sua vita. La giovane ha celebrato l’evento sul suo profilo social ed è arrivata immediatamente anche la reazione della mamma Romina Power, impazzita di gioia davanti a questo risultato della figlia. Emozioni a non finire anche per migliaia e migliaia di loro follower, che immediatamente hanno cominciato a complimentarsi.

Cristel Carrisi non poteva chiedere di meglio, infatti questa sua svolta nella vita è giunta dopo tanti sacrifici. Ovviamente sarà felicissimo anche Al Bano, che tra l’altro ha recentemente festeggiato i suoi 80 anni con una grande festa all’Arena di Verona. Tra l’altro ha conquistato il massimo assoluto, infatti non avrebbe potuto rendere ancora più orgogliosi di così i suoi genitori. E anche suo marito ha esultato in maniera pazzesca.

Leggi anche: “Il sesso con Loredana!”. Al Bano, per i suoi 80 anni la confessione a luci rosse





Cristel Carrisi, che svolta nella sua vita: “I sogni diventano realtà”

Dunque, per Cristel Carrisi questo momento di svolta nella sua vita non potrà mai dimenticarlo. Nella didascalia di accompagnamento alle foto, postate su Instagram, ha scritto: “I sogni diventano realtà“. Infatti, è stata in grado di conquistare la laurea nella prestigiosa università americana di Harvard. Se mamma Romina ha esultato, pubblicando a sua volta immagini e video dell’evento, anche il coniuge della figlia di Al Bano, Davor Luksic, ha urlato dalla felicità.

La donna, che ha 37 anni, è riuscita a conseguire la laurea in Letteratura e si è pure portata a casa il massimo dei voti. Si è anche scoperto il nome completo, infatti lei si chiama Cristel Chiara Carrisi. La Power ha commentato: “Bravissima Cristel! Neo laureata a Harvard in Letteratura. Laurea cum laude”. Bellissimo anche il video apparso sul social network Instagram, che ha scatenato l’entusiasmo del coniuge, col quale vive in Croazia insieme ai loro tre figli.

I follower di Cristel hanno scritto: “Congratulazioni, le università americane sono una figata”, “Che bellissima soddisfazione Cristel”, “Auguri Cristel, sono felice per il tuo traguardo. Sei sempre stata in gamba e lo dimostri in qualsiasi cosa fai”.