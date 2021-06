Al Bano e Romina Power presto di nuovo nonni: la figlia è incinta. La soffiata arriva dal settimanale Gente, anche perché sui canali social della Carrisi tutto tace. Da più di un mese difatti Cristel, che a quanto pare aspetta il terzo figlio dal marito, è assente da Instagram e sembra non avere intenzione di ricomparire in questo momento che vuole viversi in famiglia.

“Sono un paio di anni che mi dico: oggi cancello Instagram, oggi lo disinstallo. Bene, ‘oggi’ è arrivato – ha scritto a maggio, nell’ultimo post – Postavo foto in cerca conferme: sono figa, sono brava, sono bella, sono meglio di lei… Ma non ai livelli di quell’altra lì. Mi prendo una pausa dal paragonarmi a foto surreali e standard estetici inarrivabili”.

Cristel Carrisi incinta: “Aspetta il terzo figlio”

E ancora: “Una pausa dal giudicare altri, dal vivere momenti con l’ansia che devo fare una storia o un post, e una benedetta pausa dalla petulante televendita che è diventato Instagram Il codice sconto è GoOffline, avrete il 100% di ritorno alla realtà. In offerta speciale avrete anche il tempo da dedicarvi a qualcosa che vi possa realmente nutrire e arricchire”, aveva concluso Cristel Carrisi.





Che ora, dà per certo il settimanale Gente, è di nuovo in dolce attesa. Trentacinque anni, già mamma di Kai, nato a maggio 2018, e Cassia, che ad agosto compirà 2 anni, aspetta il terzo figlio dal marito, l’imprenditore di origine cilene Devor Luksic che la figlia della coppia di cantanti ha sposato il 3 settembre di cinque anni fa.

Cristel Carrisi dovrebbe partorire il prossimo autunno, scrive Gente secondo cui avrebbe anche deciso di non conoscere il sesso del terzo bebè fino al momento del parto. Il suo desiderio di avere una famiglia numerosa non è mai stato un segreto. “Non ci fermeremo qui”, aveva detto qualche tempo fa. Detto fatto: a 2 anni dalla nascita della secondogenita Cassia Ylenia (nome scelto per omaggiare la sorella scomparsa) è in arrivo il terzo figlio.