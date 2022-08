Un bikini perfetto sfoggiato a 58 anni e nella splendida cornice di Ischia: Courtney Love fa boom di like. La cantante vedova di Kurt Cobain ha scelto di fare vacanze italiane e in particolare alloggia in un famoso resort a 5 stelle che si trova a Lacco Armeno. Ma non potevano passare inosservati gli scatti in costume da bagno.

Sullo sfondo lo splendido mare ischitano, in primo piano il fisico perfetto messo in risalto da un due pezzi sui toni del verde e dell’arancio con fantasia geometrica. Occhiali da sole e collane su collane a completare il look da spiaggia di Courtney Love.





Courtney Love, bikini perfetto a 58 anni

Cinquantotto anni compiuti il 9 luglio scorso, la ex signora Cobain si gode mare, sole e buon cibo a Ischia. “Vivere bene è la migliore vendetta”, ha scritto Courtney Love a corredo della foto, taggando i REM, che hanno pubblicato una canzone con questo titolo nel 2008.

Proprio a Ischia Courtney Love dopo molti anni ha finalmente concluso il suo libro di memorie (The Girl with the Most Cake”, il titolo), come annunciato lo scorso venerdì su Instagram: “Penso che potrei aver appena concluso il mio libro…. Dopo un fottuto decennio a trascinarmi il cu**”, ha scritto ringraziando anche il suo ghostwriter Alex Abramovich e l’editore del testo, Harper Collins, per la pazienza.

“Mi sembra di avere vissuto 29 vite e oltre – ha anticipato la cantante statunitense – Con la pazza fortuna di essere nel posto giusto, nel momento giusto (e a volte sbagliato!)”. “The Girl with the Most Cake” doveva uscire nel 2013, ma l’anno successivo ha definito la scrittura del libro un “disastro”. Ora, invece, è riuscita a portare a compimento il libro.

