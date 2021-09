Bobo Vieri e Costanza Caracciolo scatenano il delirio: “Sapete cosa siete?”. Poi il colpo di scena

Costanza Caracciolo, la replica sotto gli occhi di tutti. Non potevano che mancare le critiche e non è la prima volta per l’ex velina e il calciatore. Da quando hanno coronato il sogno di una vita insieme proferendo il fatidico’ si’, Bobo Vieri e la moglie Costanza sono sempre stati presi di mira. E anche questa è stata l’occasione ghiotta per farlo accadere.

Ma perché la coppia ha sempre sollevato il polverone delle critiche? Pare che la differenza d’età tra il bomber e l’ex velina non abbia mai del tutto convinto i fan, anche se la verità sulla coppia è decisamente diversa. I due non solo si sono promessi reciprocamente amore eterno ne 2019, ma sono anche diventati genitori di due splendide bambine.

Eppure la rincorsa degli hater sempre a caccia della notizia che potrebbe confermare i dubbi, non si arresta neanche di fronte all’evidenza di una serenità di coppia. Nelle ultime ore, infatti, alcuni sospetti sono tornati all’attacco, ma la replica di Costanza Caracciolo non si è fatta attendere.





Tutto è nato da una foto che come sempre ritrae la coppia felice e innamorata. Qualcuno però ha ben pensato di non mettere la lingua a tacere lanciando l’ennesima bomba: “Come nonno e nipote”, ha scritto un utente riferendosi con tono pungente ai coniugi.

Lui 48 mentre lei 31 anni, dove sta il problema? Costanza Caracciolo, questa volta, non si trattiene e la risposta è breve e concisa: “Commento banale”. Il messaggio è arrivato a destinazione, sotto gli occhi di più di un milione di follower conquistati dalla nota influencer.