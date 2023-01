Costantino Vitagliano, come vive oggi. In una intervista al Corriere della Sera il tronista più popolare di Uomini e Donne ha ripercorso il suo cammino nel dating show di Maria De Filippi e fatto dicharazioni importanti sul suo presente e sul suo prossimo futuro. Già poco tempo fa il noto personaggio tv aveva parlato di come è cambiata la sua vita: “Guadagnavo tantissimo, ero dappertutto sia sugli album che su diari, copertine e calendari.

In un anno ho fatturato un milione di euro solo con le chat telefoniche. Pensavo di essere Superman, che il mio corpo reggesse lo stress. Il corpo ha retto, ma la mente no e ho sofferto di attacchi di panico, per dieci anni non ho avuto una vita. Lavoravo sempre, facevo tre programmi alla settimana e poi è venuto giù il castello e siamo venuti giù tutti”. Dopo l’arresto di Lele Mora, infatti, la parabola di Costantino ha preso tutta un’altra direzione.

Gli aneddoti sulla sua vita e l’inatteso annuncio di Costantino

Costantino Vitagliano ha raccontato le sue umili origini: “Vengo dal nulla. Non ho mai fatto vacanze fino ai 16 anni”. Poi le attività come cubista, spogliarellista, valletto, ragazzo immagine. Ad un certo, prorompente, arriva il successo nel 2003 con Uomini e Donne e Buona Domenica: “Io ero uno dei tanti – ammette lui – Ma Maria, a Uomini e donne, ogni giorno mi dava più spazio: funzionavo”. Costantino ricorda anche la sua storia con Alessandra Pierelli.

I due si erano conosciuti negli studi di UeD, ma molti hanno messo in dubbio la veridicità della relazione: “Era tutto vero, in quei 40 minuti di tv. Poi, avevo altre vite, mi beccavano con le ragazze Jacuzzi e ad Ale in diretta, io dicevo che era un set” ha rivelato Costantino. Poi l’annuncio inatteso: “Farò una prima serata Rai. Per il resto, non vado perché ormai pagano poco”. Oggi Costantino fa un’altra vita: ha appartamenti, negozi e sta investendo nella crioterapia.

Il passato è lontano e lui ricorda Lele Mora così: "Per me, è stato come un padre, mi ha fatto scoprire come guadagnare, come apparire. Con lui avevo l'agenda piena per cinque anni. Mi faceva sponsorizzare da testa a piedi: portavo le mutande a vista perché mi pagavano".

