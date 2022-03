Alla fine l’endorsement più atteso è arrivato davvero. Parliamo di Costantino della Gherardesca che alla fine ha deciso di sostenere il suo Barù nel migliore dei modi. Come saprete, Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, nobile e nipote di Costantino, discende da una delle famiglie più nobili e ricche d’Italia. Come lui spesso racconta, da giovane ha studiato in un collegio svizzero, fino a quando nel 1995 si trasferisce insieme a sua mamma e sorella a Lake Tahoe, tra il Nevada e la California.

Poi Barù, sempre parlando del suo passato privato, ha iniziato a seguire corsi di lotta libera e football. Grazie ad una borsa di diploma guadagnata tramite lo sport, il ragazzo riesce a laurearsi in storia all’Università di San Diego. Più tardi inizia a viaggiare e in Argentina si innamora del vino e, soprattutto, dell’enologia. Quando torna in Italia, lavora nel Chianti senese, ma la voglia di viaggiare persiste e dopo poco si sposta in Australia e si impegna nella cantina Torbreck. Poi quello che è successo lo sappiamo fin troppo bene. La sua entrata all’interno della casa del GF Vip, i cuori di alcune ragazze che battono solo per lui.

Ora però Costantino della Gherardesca, impegnato in questo periodo nelle prime puntate di Pechino Express, ha deciso di sostenere il più possibile il nipote. Così ha deciso di lanciare un messaggio social per il finalista del reality show Mediaset. Costantino ha quindi postato una foto, bellissima e datata, in cui ci sono lui e il piccolo nipote sulla neve.





Fa impressione vedere Barù così piccino, a fianco dello zio: due persone oramai adulte, ma con un passato dolcissimo insieme. A corredo della foto, Costantino Della Gherardesca scrive: “La mia famiglia, parte di me. #TeamBarù”. Centinaia i commenti super positivi su zio e nipote.

“Siete uguali a ora! anche nell’atteggiamento! Grande Barù vorrei che vincesse”, scrive Enrica Bonaccorti a commento di Costantino della Gherardesca. “Ti auguro il meglio, perché è ciò che meriti! Non so come andrà domani, ma sappi che, comunque vada, la tua più grande vittoria è essere l’uomo che sei”, scrive invece una fan. Basterà questo endorsement per farlo vincere?