Dopo mesi di attesa il film Barbie ha finalmente debuttato al Cinema superando le più rosee previsioni della vigilia e rivelandosi uno dei grandi successi degli ultimi tempi. Margot Robbie e Ryan Gosling hanno unanimemente conquistato consensi e record. Fin dal primo momento Barbie ha generato molto interesse e di conseguenza è Barbie mania in tutto il mondo.

Negli Stati Uniti, come riportato da Variety il film Barbie ha incassato 182.000.000 di dollari divenendo il miglior debutto di sempre per una regista, record precedentemente detenuto da Patty Jenkins con Wonder Woman con 103.000.000 di dollari. Se negli Stati Uniti d’America il botteghino ha superato da solo il budget di produzione, stimato intorno ai 150.000.000 di dollari, a livello mondiale Barbie ha raggiunto quota 337.000.000 di dollari.

Beyoncé e Jay-Z, il regalo alla figlia Blue Ivy è una Barbie da 80mila dollari

Anche in Italia il film Barbie non ha avuto rivali neanche qui. Infatti il film ha conquistato il titolo di miglior debutto dell’anno in Italia grazie a 7.717.161 euro e 992.857 presenze in soli quattro giorni. Barbie mania anche sulle piattaforme di vendita, dove la famosa bambola è stata messa in vendita a cifre davvero assurde. Ma c’è una Barbie che in queste ore sta spopolando.

La Barbie in questione è quella regalata dalla coppia formata da Beyonce e Jay-Z alla primogenita Blue Ivy, impegnata nel tour Reinassance della madre come ballerina. La bambola regalata dalla famosa coppia di cantanti alla figlia ha un prezzo davvero esagerato, una cifra choc. Si tratta di una bambola realizzata in esclusiva per la bambina a un prezzo di 80mila dollari.

Come detto, si tratta di una Barbie realizzata in edizione limitata con ben 160 diamanti incastonati in oro bianco. Il prezzo è di 80mila dollari, che supera il prezzo delle decorazioni realizzate per l’ultimo compleanno della figlia di Beyonce e Jay-Z, che si aggirava intorno ai 75mila dollari. Certo è che la coppia non ha problemi di soldi e ovviamente può permettersi di spendere una cifra del genere per togliere uno sfizio alla figlia, ma molti hanno trovato di pessimo gusto questo regalo.