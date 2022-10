Alla fine la coppia è stata ufficializzata da loro stessi. Parliamo di Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano, il cui bacio ha già fatto il giro della rete. I siti Fanpage e Biccy hanno postato un filmato inequivocabile, che ha confermato la relazione amorosa dei due. Se ne stava parlando ormai da diverso tempo, ma adesso c’è la certezza assoluta per la gioia di innumerevoli fan, che li hanno conosciuti e apprezzati grazie ad Amici. Sono stati immortalati durante una serata molto interessante, organizzata per lui, che celebrava un bel momento privato.

A breve vi diremo tutto su Cosmary Fasanelli, Nunzio Stancampiano e il bacio che si sono scambiati. Intanto, giorni fa Blasting News ha detto che a Sanremo 2023 due ex Amici potrebbero salire sul palco dell’Ariston. Si tratta di Alex Wyse, e la sua amica e collega Sissi Cesana, che ha partecipato alla stessa edizione della trasmissione. Classe 2000, Alex ha perso solamente la sfida finale col vincitore Luigi Strangis. Il suo vero nome è Alessandro Rina e ha studiato al Chesterton Community College di Cambridge. Ha ottenuto un diploma tre anni fa alla BIMM nella capitale inglese Londra.

Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano, c’è il bacio: sono una coppia

Non hanno più voglia di nascondersi Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano e il bacio è l’ulteriore tassello di una love story che procede a gonfie vele. Il video che ha ritratto gli ex ballerini di Amici è stato girato durante il compleanno di lui. Un party meraviglioso, culminato con questo gesto amorevole. Mentre stava tagliando la torta, ha deciso di baciarla pubblicamente. Tanta emozione da parte dei numerosi ammiratori, che si augurano ora che la relazione sentimentale possa durare il più a lungo possibile, essendo una coppia da far invidia.

Cosmary Fasanelli, 22 anni e originaria di Brindisi, lavora ora come velina di Striscia la Notizia con la bionda Anastasia Ronca. Ad Amici è stata allieva di Alessandra Celentano e, prima di fidanzarsi con Nunzio Stancampiano, era stata insieme ad un altro ex concorrente del talent show, Alex Rina. In passato ha preso parte a Miss Italia e in veste di ballerina è stata protagonista a Tu sì que vales e Colorado. Inoltre, ha avuto alcune partecipazioni in videoclip musicali di alcuni cantanti, uno fra tutti Mambo Salentino dei Boomdabash e Alessandra Amoroso.

Nunzio Stancampiano, 18 anni della provincia di Catania, ha preso parte nel corso degli anni a diverse competizioni di ballo latino-americano. Lui è stato in grado anche di raggiungere la finale dei campionati europei di 3 anni fa. Il ballerino è molto seguito sul social network Instagram, infatti vanta oltre 366mila follower.