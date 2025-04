Clizia Incorvaia sta vivendo un momento molto particolare e difficile. Dopo aver dovuto già fare i conti con il grave lutto, legato alla morte della suocera Eleonora Giorgi, la donna è costretta anche a convivere con problemi che potrebbero innescarle conseguenze a livello penale.

E Clizia Incorvaia si è presentata a La vita in diretta nella giornata del 15 aprile e ha voluto esprimere il suo giudizio su quanto sta succedendo nella sua sfera privata. A coinvolgerla è stato Francesco Sarcina, il cantante che è il suo ex marito e dalla quale ha avuto la figlia Nina.

Leggi anche: Clizia Incorvaia, brutto momento: a processo dopo le denunce dell’ex compagno sulla figlia





Clizia Incorvaia risponde alle accuse di Francesco Sarcina

Il sito Repubblica ha spiegato che Sarcina avrebbe denunciato Clizia Incorvaia per la presunta esposizione della figlia senza che ci sia l’autorizzazione del consenso. Lei sarebbe stata rinviata a giudizio, infatti la pm Alessia Miele ha scritto che “lo ha fatto in palese violazione degli impegni assunti in sede di separazione dall’ex coniuge. Diffuse foto e immagini ritraenti la figlia Nina al fine di trarre profitto per sé e per gli altri”.

Interpellata da Matano, Clizia Incorvaia ha detto a proposito dell’ex marito: “Credo che i figli vadano lasciati fuori dalle dinamiche di ex coniugi. Un bravo genitore, ho imparato questo, deve fare un passo indietro rispetto alla propria rabbia. Quindi io a tutto ciò rispondo insegnando a mia figlia l’amore. Spero che non legga certe cose. Perché chi agisce con rabbia non capisce che sta facendo del male alla mia piccola che ha 9 anni e magari lo legge già adesso, anche se non ha un telefono, qualcuno glielo riporta. Però poi leggerà di questa battaglia mediatica, mediocre, becera e di bassissimo livello dai suoi genitori. E mi dispiace, mi dissocio”.

Vedremo come andrà avanti la querelle giudiziaria e se alla fine si troverà un punto d’incontro tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina.