“Cosa ci hanno fatto”. Sorelle Selassié, Clarissa è sconvolta e decide di rendere tutto pubblico

Dopo mesi di silenzio e voci di corridoio, Clarissa Selassié ha deciso di parlare apertamente della difficile situazione che sta vivendo la sua famiglia. Lo ha fatto nel corso di un intervento telefonico durante l’ultima puntata di BOOM!, il format social condotto da Alfonso Signorini, dove ha raccontato con estrema sincerità il peso emotivo degli ultimi eventi.

Al centro dell’attenzione mediatica c’è la sentenza che ha visto la sorella Lucrezia – conosciuta al pubblico come Lulù – condannata a un anno e otto mesi di reclusione per stalking nei confronti dell’ex fidanzato, Manuel Bortuzzo. Una vicenda complessa, finita sotto i riflettori per la notorietà dei protagonisti e che, inevitabilmente, ha travolto anche Clarissa e Jessica, le altre due sorelle Selassié.





Clarissa Selassié, intervista dopo la condanna di Lulù: “Abbandonate, si sono tutti volatilizzati”

“Sono giorni molto particolari, mesi durissimi per tutta la nostra famiglia. Non solo per Lulù, ma anche per me e per Jessica. Siamo legate profondamente, siamo emotivamente dentro tutto questo”, ha spiegato Clarissa, con la voce rotta dall’emozione. L’ex concorrente del Grande Fratello VIP 6 – edizione vinta proprio da Jessica – ha voluto raccontare non solo il dolore, ma anche il senso di abbandono provato in questi mesi.

“È stato il silenzio delle persone a farci più male,” ha ammesso. “Quando attraversi un momento così delicato ti rendi conto di chi c’è davvero. Nessun collega, nessuna amica. Tutti scomparsi. Ci siamo sentite sole, isolate. È stata una solitudine forzata, e fa male”. Un racconto che squarcia il velo su una verità spesso ignorata: quella della solitudine che può accompagnare la notorietà, soprattutto quando i riflettori si trasformano in giudizi sommari.

Alla domanda di Signorini su cosa pensasse della sentenza, Clarissa ha scelto la via della discrezione e del rispetto: “Preferisco che la giustizia faccia il suo corso. È una vicenda molto delicata, e non voglio aggiungere altro”. Parole misurate, ma cariche di significato. Un tentativo di proteggere non solo la sorella, ma anche un equilibrio familiare che ora più che mai ha bisogno di essere ricostruito. Le sorelle Selassié, salite alla ribalta con il GF Vip, oggi si trovano a dover affrontare un capitolo molto diverso della loro vita pubblica: quello in cui il glamour lascia spazio al dolore, e la popolarità non offre rifugio. Clarissa, con la sua voce, ha scelto di raccontarlo.