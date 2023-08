La notizia è arrivata improvvisa e nemmeno i più pessimisti se l’aspettavano. Una coppia vip è ad un passo dal divorzio, ad appena un anno e due mesi dalla celebrazione del loro matrimonio. A chiedere di interrompere l’unione coniugale è stato lui, che l’ha accusata di averlo tradito. Sono stati mesi difficilissimi e non si è mai giunti ad una sorta di pace definitiva, quindi alla fine l’uomo ha deciso di chiudere anzitempo il rapporto.

Ma si prefigura una battaglia giudiziaria senza esclusione di colpi. In seguito alla news sulla coppia vip in procinto di effettuare il divorzio, si è scoperto che questo matrimonio farà ancora discutere per molto tempo. Come riferito dagli organi di stampa, lei avrebbe anche assoldato una straordinaria avvocatessa, che l’ha supportata anche in occasione della separazione dal precedente marito e per chi dovesse tenere i suoi due figli.

Coppia vip verso il divorzio: matrimonio finito dopo un anno

Questa legale si chiama Laura Wasser ed è stata chiamata in causa da diversi personaggi famosi, che avevano intenzione di separarsi. La coppia vip che va verso il divorzio fa riferimento alla cantante Britney Spears, la quale ha dovuto chiudere malamente anche questo matrimonio col coniuge famoso. I primi a dare la notizia sono stati i colleghi di TMZ, che ha fornito anche alcuni particolari: lui vorrebbe essere mantenuto e lei dovrebbe pagare le spese del processo. Inoltre, dovranno esserci delle variazioni sull’accordo pre-nozze, altrimenti farà qualcosa di spiacevole.

Secondo quanto rivelato da Page Six, l’ormai quasi ex marito di Britney Spears, Sam Asghari, è pronto a compiere un gesto clamoroso: “Sta minacciando di fornire informazioni straordinariamente imbarazzanti su di lei”. Quindi, ci sarebbero dei segreti che sarebbero svelati pubblicamente. Non sarebbe soddisfatto di questo accordo, stipulato prima della cerimonia, e quindi pretenderebbe somme di denaro maggiori. Britney e Sam aspettavano anche un figlio, ma purtroppo l’anno scorso lei ha avuto un aborto.

Sam Asghari è noto per essere un modello, attore e istruttore di fitness e ha 29 anni. Britney ne ha 41 e per lei si tratta del terzo matrimonio fallito, dopo quelli con il rapper Kevin Federline e Jason Allen Alexander. L’evento con Sam avvenne il 9 giugno del 2022 a casa di lei, a Thousand Oaks, in California.