Un’altra coppia vip che si separa. Sposati da ben 11 anni, sarebbe stato un tradimento di lui a far scoppiare la miccia. Stando a quanto riporta Us Weekly, i due famosi, che sono genitori di due bambini di 12 e 6 anni, avrebbero tentato di dare una seconda chance alla loro relazione, ma senza risultati. Il tradimento con una donna più giovane sarebbe ormai archiviato e come detto soprattutto lei ha provato a salvare il matrimonio ma poi è stata scritta la parola fine.

Le voci di un presunto flirt di lui risalgono infatti a diversi mesi fa. La moglie, ormai ex secondo i media, sarebbe venuta a conoscenza del tradimento già lo scorso marzo, ma avrebbe comunque continuato a indossare la fede nuziale e a fare di tutto per recuperare la relazione da cui sono nati anche due figli. E all’inizio sembrava esserci riuscita, ma ora i due hanno deciso di mettere un punto definitivo.

La coppia vip si separa dopo 11 anni di matrimonio: “Lui l’ha tradita”

Poco dopo il loro undicesimo anniversario di matrimonio, in occasione di un evento a Sydney avvenuto lo scorso 4 agosto 2023, Natalie Portman era stata avvistata già senza fede. L’attrice aveva conosciuto quello che poi è diventato suo marito, Benjamin Millepied, nel 2009 mentre lavoravano insieme al film Black Swan di Darren Aronofsky.

“Ho incontrato mio marito, quindi penso di aver visitato il mondo dei sogni”, aveva detto Natalie Portman, in un’intervista del 2018, a proposito della prima volta che vide il ballerino e coreografo francese. “Mi stava insegnando a ballare, è stato bellissimo. Era come se lo conoscessi da tempo”, aveva aggiunto.

Sono convolati a nozze 11 anni fa, nel 2012, e sono diventati genitori di Aleph e Amalia. Poi, pochi mesi fa, il rumor sul ballerino e coreografo francese, 46 anni, che pare abbia tradito la moglie con Camille Etienne, una giovane attivista per il clima. Sempre secondo le indiscrezioni, con lei sarebbe poi finita. Ma a quanto pare anche con la moglie.