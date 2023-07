Hanno colpito molto le parole del famoso personaggio quando si è lasciato con la moglie Alessandra. I due hanno anche una figlia e quando nel 2022 la loro storia finì, dopo una forte crisi quattro anni prima, il vip annunciò la rottura con un messaggio al frutto del loro amore: “Cara Anna, a volte nella vita capita che due persone non si capiscano più, che il loro sentimento svanisca lentamente e che, non riuscendo in alcun modo a ritrovarsi, decidano di allontanarsi l’uno dall’altra“.

Parole struggenti alle quali seguì un attacco diretto all’ex moglie, colpevole a suo dire di non farle vedere la figlia: “Devo chiedere l’elemosina per veder due giorni mia figlia? Sono due settimane che non la vedo. Dovremmo tenerla una settimana a testa, forse una settimana è troppo, ma dico due giorni, uno chiedo troppo, quando la vedo”. Adesso, però, c’è il colpo di scena: i due sono tornati insieme. Ecco di chi stiamo parlando…

Maurizio Battista e la moglie sono tornati insieme: le parole del comico

“Adesso andiamo in tribunale e vedremo… Il 22 e il 24 dicembre non mi è stata data, adesso ha un po’ di febbre” aveva fatto sapere alla fine del 2022 Maurizio Battista, uno dei comici italiani più talentuosi e popolari degli ultimi anni. Ora, invece, con un post sul proprio profilo Instagram il romanaccio ex barista (o barRrista, come preferite, ndr) ha annunciato che tutto si è sistemato, o meglio “ricomposto”.

Lo ha fatto, come qualche mese fa, con un messaggio che non lascia adito a dubbi: “I più deboli si vendicano, i più forti perdonano e quelli più felici dimenticano“. Parole sagge che attestano una ritrovata serenità di coppia che sembrava davvero un miraggio soltanto fino a poco tempo fa. Il comico ha rilasciato alcune dichiarazioni al Messaggero in cui sottolinea infatti come tutto sia stato “ricomposto”. Inoltre Maurizio Battista fa altre rivelazioni sul proprio carattere.

Maurizio Battista ha inoltre ammesso che “qualche volta potevo essere un po’ meno litigioso”. Il comico ha pure dichiarato di non avere amici nel ‘luccicante’ mondo dello showbusiness: “Nessuno. Alle mie prime non ho mai visto un collega. Nell’ambiente c’è molta ipocrisia“.

