Fiocco rosa in arrivo per la coppia diventata famosa al pubblico di Canale 5: è in arrivo una femminuccia. Nascerà tra pochi mesi la piccola, primogenita per entrambi, e il sesso è stato svelato proprio poche ore fa, con un gender reveal party. Il video è stato poi pubblicato da entrambi sui rispettivi profili Instagram: li ritrae mentre, insieme, aprono un’enorme scatola contenente dei palloncini. Tutti di colore rosa, come i coriandoli.

Emozione, applausi e un bacio. Così i due, che si sono innamorati a Uomini e Donne, hanno accolto la notizia del fiocco rosa. Sarà quindi una femminuccia la prima figlia di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, ora pronti ad allargare la famiglia. La bimba nascerà tra pochi mesi. Il nome? Prima di conoscere il sesso del bebè in arrivo, ex tronista ed ex corteggiatrice hanno affrontato l’argomento con i follower.

Aspettano una femminuccia: fiocco rosa per la coppia di Canale 5

Arianna Cirrincione ha svelato che lei ed Andrea Cerioli non si sarebbero ancora trovati d’accordo. Ma ora dovranno trovarlo: “Dopo aver scoperto il sesso partirà il divorzio perché partiranno le lotte per le camerette: lui comprerebbe già tutto, io invece sono scaramantica e preferirei aspettare. Poi anche per il nome: non siamo d’accordo sul nome, ci scanniamo già da mesi”.

“Lui vorrebbe già averlo scelto, poi non abbiamo un nome che piace a entrambi”. Ma una cosa sembra acclarata: Andrea Cerioli ha confessato che non la chiamerà come sua madre, venuta a mancare nel 2014. “A me piace ricordarla ogni giorno, era mia mamma, sarà con me in ogni istante della mia vita”.

“Non sento il bisogno di dare il suo nome a un’eventuale bimba. La mia bimba avrà il suo nome, appena sarà in grado di capirmi le racconterò chi era e quanto ho amato la sua nonna”, le sue parole. Il toto-nome, dunque, è apertissimo ma certamente si è ristretto il campo dopo la notizia del fiocco rosa, accolta con grande emozione anche dai fan e dagli amici vip.