Un vero e proprio terremoto ha sconvolto il mondo del gossip. I due vip si sono separati dopo appena un mese dalla nascita della loro figlia. Uno choc per i fan, che sognavano di vederli insieme e felici nonché sempre più uniti, in virtù dell’arrivo della bimba. Invece non è stato così e la colpa sarebbe di lui, che avrebbe tradito per l’ennesima volta la partner. Lei avrebbe scoperto tutto e sarebbe giunta alla conclusione di volersi lasciare.

E non stiamo parlando di un fatto unico nel suo genere, infatti i due vip si sono separati dopo la nascita della figlia ma soprattutto in seguito al presunto 92esimo atto infedele dell’uomo. Sì, avete capito proprio bene: per ben 92 volte si sarebbe reso protagonista di un tradimento nei riguardi di quella che è da considerare ormai la sua ex. A riferirlo sono fonti autorevoli e finora non c’è stata assolutamente alcuna smentita.

Leggi anche: “Si è messa col riccone”. Nuova coppia ai massimi livelli vip, la bella attrice e l’aristocratico





I due vip si sono separati dopo la nascita della figlia: “92 tradimenti di lui”

Una notizia sconvolgente che ha scioccato anche il mondo del calcio, visto che lui è uno dei calciatori più forti del pianeta. I due vip si sono separati, pare definitivamente, dopo che appena un mese fa avevano festeggiato la nascita della figlia Mavie, venuta alla luce precisamente il 7 ottobre. Avevano scritto per l’occasione: “La nostra Mavie è arrivata a completare la nostra vita. Benvenuta figlia, sei già molto amata da noi. Grazie per averci scelta, Dio ti benedica”.

Ad essersi detti addio sarebbero Neymar e la sua dolce metà Bruna Biancardi, come annunciato dal giornalista del Correio Brasiliense, Thiago Sodré. Le indiscrezioni sull’atleta riferiscono che lui avrebbe preso parte ad un party all’interno della sua villa, localizzata nel territorio brasiliano di Mangaratiba, e nella circostanza avrebbe compiuto il nuovo tradimento. E pensare che il giocatore dell’Al-Hilal aveva voluto chiederle scusa proprio pochissimo tempo fa, promettendo che non avrebbe più avuto comportamenti simili.

La tradita Biancardi ha 29 anni e lavora come modella e influencer. Aveva perdonato in maniera sincera i tradimenti di Neymar, ma stavolta non ci avrebbe visto più e avrebbe deciso di troncare del tutto i rapporti dopo l’ennesima delusione.