“Ci siamo lasciati, doveva andare così”. La coppia di famosi si è detta addio: l’annuncio ufficiale

Stavolta non ci sono più dubbi: una nuova coppia vip si è lasciata. Quindi, in questa calda estate 2023 è arrivata la separazione dei due giovani, che hanno confermato la notizia attraverso i rispettivi profili social. Se ne stava parlando da qualche giorno, poi è giunta anche la comunicazione che ha definitivamente fugato ogni dubbio. Arrivata la parola fine al loro rapporto, anche se pare non sia stato un addio burrascoso e quindi ricco di litigi.

La coppia vip si è lasciata ufficialmente e lei ha annunciato così la brutta notizia ai fan: “Non stiamo più insieme. È stata una relazione di tanti, veri momenti felici e soprattutto piena di amore, abbiamo però capito che le nostre vite dovevano prendere strade diverse. È sempre stato un rapporto colmo di rispetto, dal primo all’ultimo giorno. Non c’è stato un fattore scatenante, vi chiedo di non cercare un colpevole, una vittima o in generale di fare inutili supposizioni. Tanto amore significa anche saper lasciare andare, è tutto qui”.

Un’altra coppia vip si è lasciata: “Prendiamo strade diverse”

Vi sveliamo già uno dei due componenti di questa coppia che si è lasciata definitivamente, infatti lei è la tiktoker e imprenditrice Martina Strazzer. Il suo ex partner ha annunciato così la rottura: “Io e Marti ci siamo lasciati qualche settimana fa. Abbiamo deciso di dirvelo per rispetto, ma vi chiediamo di non creare gossip o polemiche inutili sui nostri sentimenti. Non ci sono stati tradimenti, mancanze di rispetto o altro di simile, ci siamo lasciati con il sorriso. Martina è una donna che stimo profondamente e che continuerà a essere nella mia vita”.

Lui è Pietro Morello, che ha concluso così il suo post: “Ma com’è normale per una coppia ai primi mesi, ci siamo capiti nel profondo e abbiamo deciso di prendere due strade differenti. Non create odio dove odio non c’è, ce n’è già abbastanza nel mondo”. Martina Strazzer aveva postato tempo fa un decalogo in cui forniva le regole sacre per un’ottima relazione sentimentale. Ma nonostante questo, il suo amore è giunto al capolinea.

Beh Martina, un po’ ci chiediamo come mai. pic.twitter.com/CEYnlST951 — Fran Altomare (@FranAltomare) July 19, 2023

Pietro Morello è anche un tiktoker e musicista, infatti è bravissimo nel suonare il pianoforte. Inoltre, è molto impegnato nel sociale e quindi nel mondo del volontariato. Per lui, che ha avuto esperienze anche all’estero, lavorare insieme ai bambini è qualcosa di splendido.